Pemerintah Tetapkan Gaji ke-13 untuk Aparatur, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan pada Juni 2026

Pemerintah mengatur pemberian gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, yang berlaku untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pembayaran harus dilakukan paling lambat Juni 2026, dengan besaran berdasarkan penghasilan Mei 2026. Aturan ini mencakup berbagai kelompok penerima, komponen penghasilan yang dihitung, pengecualian tertentu, dan batas maksimal bagi pejabat non-ASN, serta ketentuan khusus untuk PPPK.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemer Nomin Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pemberian gaji ke-13 atau THR kepada beberapa kelompok. Kebijakan ini berlaku bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun , dan penerima tunjagan pada Juni 2026.

Aturan ini menegaskan bahwa gaji ke-13 harus dibayarkan paling lambat pada bulan Juni 2026. Apabila belum dapat direalisasikan pada bulan tersebut, pembayaran dapat dilakukan setelah Juni 2026. Besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026.

Penerima gaji ke-13 mencakup aparatur negara seperti PNS, calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus kementerian/lembaga, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan lembaga nonstruktural, pimpinan BPLU, pimpinan lembaga penyiaran publik, serta pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Selain itu, pensiunan, penerima pensiun, veteran, penerima tunjangan kehormatan, dan beberapa kelompok penerima tunjangan negara lainnya juga termasuk dalam daftar penerima.

Bagi PNS dan PPPK daerah yang penghasilannya dari APBD, gaji ke-13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/tunjangan umum, serta TPP maximal sesuai yang diterima dalam satu bulan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja mendapat pengganti berupa tunjangan profesi guru atau dosen, termasuk tunjangan kehormatan bagi dosen profesor. Pensiunan dan penerima pensiun mendapat gaji sebesar manfaat pensiun satu bulan, sedangkan penerima tunjangan mendapat tunjangan bulanan.

Ada juga batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN lembaga nonstruktural dan instansi pemerintah tertentu, dengan nilai-nilai setara eselon tertentu. Pemerintah mengecualikan beberapa komponen penghasilan dari perhitungan gaji ke-13, seperti insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan risiko, bahaya, pengamanan, tunjangan khusus guru/dosen, tunjangan khusus Papua, dan insentif lain sesuai peraturan internal.

PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun mendapat gaji ke-13 secara proporsional, tetapi jika masa kerja belum mencapai satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2026, tidak berhak. Kebijakan ini dijelaskan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus penghargaan atas pengabdian aparatur, pensiunan, dan penerima tunjangan





