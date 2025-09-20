Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026

Pemerintah telah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026, dengan total 25 hari libur. Keputusan ini diambil melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri setelah melalui Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menko PMK.

Sabtu, 20 September 2025 09:19 WIB (Ka-ki) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

(ANTARA/HO-Kemnaker RI) Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan harapannya agar pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 yang telah disepakati pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Jumat (19/9). Wamenaker menekankan pentingnya kelancaran pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama tersebut, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Pemerintah telah resmi mengumumkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Keputusan ini diambil setelah melalui Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Dalam RTM tersebut, telah diputuskan bahwa jumlah hari libur nasional pada tahun 2026 sebanyak 17 hari, ditambah dengan cuti bersama sebanyak 8 hari. Dengan demikian, total hari libur nasional dan cuti bersama yang akan dinikmati oleh masyarakat pada tahun 2026 adalah 25 hari. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat, merayakan hari besar keagamaan, serta memperingati hari bersejarah nasional. Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat memastikan kelancaran pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama tersebut. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah juga berharap agar momentum libur nasional dan cuti bersama dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan semangat nasionalisme, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan konsumsi. Pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini termasuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan produktivitas kerja setelah masa istirahat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama, guna memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Perlu diingat bahwa penetapan hari libur nasional dan cuti bersama ini telah melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari berbagai agama, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah rincian lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026: 17 Februari: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. 5 April: Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah). 31 Mei: Hari Raya Waisak. 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan RI. 2 Januari: Cuti Bersama Tahun Baru 2026. 15 Mei: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus





