Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026

Pemerintah Indonesia melalui SKB Tiga Menteri telah menetapkan 25 hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026. Informasi ini dirilis oleh Menko PMK, meliputi 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama, memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan.

Pemerintah Indonesia telah secara resmi mengumumkan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026 . Keputusan ini diambil melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri setelah melalui rapat tingkat menteri yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2025.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, yang didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PANRB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Jumlah total hari libur pada tahun 2026 mencapai 25 hari, yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penetapan ini memberikan kejelasan bagi masyarakat dan instansi pemerintah dalam menyusun perencanaan kegiatan dan aktivitas di tahun mendatang, khususnya terkait dengan jadwal kerja, liburan, dan acara-acara penting lainnya. Perbandingan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2025, menunjukkan adanya sedikit perbedaan. Pada tahun 2025, terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama, sehingga totalnya mencapai 27 hari libur. Perbedaan ini perlu diperhatikan agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal. Dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengatur jadwal kegiatan pribadi, keluarga, maupun profesional.\Menko PMK Pratikno telah merinci daftar hari libur nasional yang berjumlah 17 hari tersebut. Daftar ini mencakup berbagai peringatan keagamaan dan hari besar nasional yang dirayakan di Indonesia. Berikut adalah rincian lengkapnya: Jumat, 16 Januari 2026: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), Jumat, 3 April 2026: Wafat Yesus Kristus, Jumat, 1 Mei 2026: Hari Buruh Internasional, Minggu, 31 Mei 2026: Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE), Selasa, 16 Juni 2026: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Jumat, 25 Desember 2026: Kelahiran Yesus Kristus (Natal). Rincian ini sangat penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam merayakan hari-hari besar tersebut, serta untuk menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak bertabrakan dengan hari libur. Selain itu, penetapan hari libur ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya kepastian mengenai tanggal merah, pelaku usaha dan masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan wisata, kegiatan bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya. Ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\Menteri PANRB Rini Widyantini juga menyampaikan informasi mengenai cuti bersama yang akan berlaku pada tahun 2026. Cuti bersama ini akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur berbagai jenis cuti yang berhak diperoleh ASN. Berikut adalah daftar cuti bersama yang telah ditetapkan untuk tahun 2026: Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idul Fitri dan Jumat, 15 Mei 2026: Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus. Dengan adanya cuti bersama ini, diharapkan ASN dapat memiliki waktu istirahat yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan hari-hari besar keagamaan. Kombinasi antara libur nasional dan cuti bersama akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan liburan yang lebih panjang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Informasi mengenai tanggal merah 2026 ini sangat penting dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatur jadwal istirahat, liburan, maupun berbagai aktivitas lainnya. Diharapkan dengan adanya informasi yang jelas dan terperinci ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam merencanakan dan memanfaatkan waktu libur secara optimal





kompascom / 🏆 9. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Libur Nasional Cuti Bersama Tahun 2026 Pemerintah Jadwal Libur

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah tetapkan 17 hari libur nasional tahun 2026Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ...

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2026, Catat TanggalnyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Pemerintah resmi tetapkan 17 hari libur nasional di 2026Pemerintah resmi tetapkan 17 hari libur nasional di 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kiri) bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar ...

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional & 8 Cuti Bersama Tahun 2026'Untuk tahun 2026, total hari libur nasional adalah 17 hari, sedangkan cuti bersama sebanyak 8 hari,' ujar Pratikno.

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur dan 8 Hari Cuti Bersama 2026, Ini Daftar LengkapnyaPemerintah menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama tahun 2026. Simak daftar lengkap tanggal merahnya di sini.

Baca lebih lajut »

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional Pada 2026JPNN.com : Pemerintah resmi menetapkan sebanyak 17 hari libur nasional untuk tahun 2026 mendatang.

Baca lebih lajut »