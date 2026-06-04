Pemerintah RI terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Berkenaan dengan masalah rupiah, pemerintah terus berkoordinasi secara intens untuk memantau dan melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi , menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar.

Berkenaan dengan masalah rupiah, pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, terus berkoordinasi secara intens untuk memantau dan melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah harus yakin bahwa fundamental ekonomi yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali merupakan dasar yang kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, pelemahan rupiah terus terjadi, dengan Rupiah mencapai level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis pagi, 4 Juni 2026.

Pemerintah pun membuka suara terkait pelemahan tersebut, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap meningkatkan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar tetap berada di tangan Bank Indonesia





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