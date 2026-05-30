Pemerintah Terbitkan Permen 20/2026: Perubahan Signifikan Aturan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengubah aturan PPh untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, menegaskan bahwa suap dan gratifikasi tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, serta menetapkan batas omzet Rp4,8 miliar untuk penerapan tarif final. Pendekatan baru ini lebih menekankan substansi ekonomi dibanding bentuk hukum formal.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah Permen Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Regulasi ini bertujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sekaligus menegaskan kepastian hukum dalam pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha. Salah satu perubahan penting adalah penambahan Pasal 20A yang menyatakan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan korupsi tidak dapat dihitung sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Dengan demikian, langkah ini memperkuat integritas sistem perpajakan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk penggelapan pajak.

Aturan further mengatur dalam Pasal 56 tentang penghasilan usaha yang dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen. Pada ayat (4), daftar jasa pekerjaan bebas yang tidak dikenai PPh final mencakup profesi seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan tenaga ahli sejenisnya, serta pekerja kreatif seperti pemain musik, penyanyi, bintang film, sutradara, influencer, dan seniman lainnya. Selain itu, termasuk juga perantara yang menemukan pelanggan dan distributor dalam pemasaran berjenjang.

Daftar ini menegaskan bahwa penghasilan dari berbagai bentuk pekerjaan lepas tetap tunduk pada tarif final jika memenuhi kriteria peredaran bruto. Perubahan signifikan juga terdapat dalam Pasal 57 yang menetapkan batas peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar untuk penerapan PPh final pada wajib pajak perseroan perorangan dan koperasi. Aturan sebelumnya melihat batas berdasarkan masing-masing entitas usaha, namun Permen 20/2026 menerapkan pendekatan yang lebih menekankan substansi ekonomi dibandingkan bentuk hukum formal.

Penikmat fasilitas tertentu juga diatur dalam ayat (2), termasuk wajib pajak yang telah melebihi batas omzet atau telah melalui empat tahun pajak sejak terdaftar. Dengan demikian, there is a shift towards a more substance-based taxation approach, ensuring that taxpayers with similar economic activities are treated equitably regardless of legal structure





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pph Final Peredaran Bruto Suap Gratifikasi Pemerintah Permen 20/2026 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Substansi Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tunggakan Pajak Capai Rp 330,6 Miliar, DJP Blokir Rekening 84 Orang Wajib PajakDirektorat Jenderal Pajak (DJP) memblokir rekening 84 Wajib Pajak (WP) secara serentak, dalam rangka menagih tunggakan pajak yang totalnya mencapai Rp 330.664.197.474.

Read more »

Under Invoicing & Transfer Pricing Seret Wilmar Cs, Ini PenjelasannyaPraktik mengakali harga ekspor untuk menghindari pungutan pajak, seperti under invoicing menjadi sorotan pemerintah

Read more »

13,45 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Relaksasi WP Badan Masih BerlakuDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 13,45

Read more »

Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 Capai 13,45 Juta Sampai Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak melaporkan progres pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2025 telah mencapai 13.454.021 SPT hingga 28 Mei 2026. Angka tersebut sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi. DJP juga mencatat pelaporan dari wajib pajak badan dalam rupiah dan dolar serta sektor migas. Sebagai relaksasi, batas pelaporan untuk wajib pajak badan diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Sistem Coretax terus berkembang untuk mendukung pelaporan mandiri.

Read more »