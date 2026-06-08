Pemerintah Terapkan Perpres 87/2025 untuk Lindungi Anak di Ranah Digital

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPPA menerapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) dengan melibatkan 15 kementerian dan lembaga. Fokus utama adalah peran keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan digital aman bagi anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan regulasi terhadap platform internet. Keluarga, terutama orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mencegah anak terpapar berbagai risiko daring.

Hal ini menjadi salah satu fokus implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (PARD) yang saat ini mulai dijalankan oleh 15 kementerian dan lembaga. Arifah menyampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam upaya perlindungan anak di ruang digital. Kalau kita klasifikasi, bagaimana basicnya adalah di keluarga.

Bagaimana keluarga ini mendapatkan informasi yang utuh tentang perlindungan anak-anak mereka di ranah dalam jaringan, ujarnya usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin (8/6/2026). Selain keluarga, pemerintah juga menempatkan satuan pendidikan sebagai sasaran utama implementasi peta jalan tersebut. Menurut Arifah, edukasi perlindungan anak di ruang digital harus menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Ini adalah satu kesatuan dimana kita harus berkolaborasi bersama-sama, saling menguatkan, kemudian saling mensupport agar ini mudah diakses oleh masyarakat, tegasnya. Arifah menegaskan implementasi Perpres PARD tidak berhenti pada rapat koordinasi yang baru saja digelar. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi lanjutan untuk menyusun langkah pencegahan, penanganan korban, serta memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat akar rumput.

Nanti pencegahan ini kita akan lakukan seperti apa, bagaimana. Kemudian kolaborasi di lintas grassroots, bukan hanya di lintas kementerian lembaga, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Perpres tersebut. Kemendagri bahkan menyiapkan langkah percepatan agar pemerintah daerah segera mengadopsi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Menurut Ribka, saat ini hampir 300 pemerintah daerah telah menjalankan program terkait perlindungan anak, sementara daerah lainnya akan terus didorong agar segera melakukan implementasi. Dengan pendekatan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, hingga platform digital, pemerintah berharap perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan gerakan bersama seluruh elemen bangsa.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak, sehingga anak-anak Indonesia dapat memanfaatkan teknologi secara positif tanpa khawatir akan ancaman seperti cyberbullying, eksploitasi seksual, atau konten berbahaya lainnya. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk bersama-sama merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah konkret ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perlindungan anak di ranah digital di tingkat regional maupun global





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Perlindungan Anak Ruang Digital Perpres 87/2025 Edukasi Digital Kolaborasi Lintas Kementerian

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