Pemerintah Teken SKB untuk Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Jakarta

Pemerintah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan efektif.

Jakarta , Pemerintah menandatangani Surat Keputusan Bersama ( SKB ) tentang Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terintegrasi dan efektif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengemukakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Pihaknya akan moratorium atau menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai komitmen membenahi tata kelola program MBG. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk





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Pemerintah SKB Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Jakarta

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