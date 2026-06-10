Pemerintah Tegaskan Sanksi bagi Importir Kedelai yang Naikkan Harga Semena-Mena

Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin usaha importir kedelai yang menaikkan harga secara sepihak. Langkah ini untuk melindungi perajin tahu dan tempe dari tekanan biaya, dengan menetapkan plafon harga acuan dan memantau ketersediaan stok nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan segera mencabut izin usaha bagi pengusaha yang menaikkan harga kedelai impor secara sepihak.

Pernyataan tegas ini disampaikan di Jakarta, Rabu, sebagai respons terhadap keluhan para perajin tahu dan tempe yang mengalami tekanan biaya akibat kenaikan harga bahan baku. Amran menekankan bahwa kedelai merupakan komoditas strategis untuk ketahanan pangan, sehingga govt memiliki kewenangan untuk menarik rekomendasi pertanian jika importir tidak mematuhi aturan. Dia juga mengingatkan bahwa pengusaha sudah meraih keuntungan puluhan tahun, sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga secara dramatically.

Untuk menguatkan komitmen ini, Amran berjanji akan melakukan penelusuran terhadap importir jika terjadi dampak signifikan pada sektor pengolahan tahu dan tempe. Rata-rata harga kedelai di tingkat perajin per 8 Juni 2026 tercatat di kisaran Rp11.126 per kilo secara nasional, dengan rata-rata di Jawa yaitu Rp10.868 per kg. Namun, ada harga tertinggi yang mencapai Rp11.100 per kg.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan plafon Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg. Dari data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), kondisi kenaikan harga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, dengan rentang harga di perajin sekitar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg. Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya plastik dan minyak goreng juga menjadi faktor pencetus keresahan.

Sementara itu, asosiasi importir melaporkan ketersediaan stok kedelai per Juni 2026 sebanyak 450 ribu ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Importir berkomitmen menjaga kenaikan harga tetap kondusif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian mengambil langkah tegas dengan mengancam pencabutan izin bagi importir kedelai yang menaikkan harga secara tidak wajar.

Langkah ini mengacu pada ancaman terhadap stabilitas harga di sektor pengolakan kedelai menjadi tahu dan tempe, yang merupakan makanan pokok tradisional di Indonesia. Menteri Amran menegaskan bahwa rekomendasi pertanian dapat ditarik kembali jika importir tidak mematuhi batas harga yang telah ditetapkan. Kearifan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kelompok usaha mikro dan menengah yang rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku.

Plafon harga yang jelas, yaitu HAP impor maksimal Rp11.500 per kg dan harga jual ke perajin tidak lebih dari Rp12.000 per kg, menjadiPedoman konkret yang harus dipatuhi. Data pasar menunjukkan bahwa harga di level perajin masih berada dalam koridor aman, tetapi pemerintah tetap waspada karena ada kemungkinan lonjakan harga di Wilayah tertentu mencapai Rp11.100 per kg. Ketersediaan pasokan yang cukup dengan stok 450 ribu ton hingga Juni 2026 menjadi fondasi kepercayaan bahwa tidak ada kelangkaan fisik yang mendasarinya.

Komitmen pemerintah dalam menjaga harga kedelai impor ini juga diiringi dengan pemantauan terhadap biaya produksi pengolahan. Raisa kenaikan harga plastik dan minyak goreng turut menyumbang pada peningkatan biaya operasional para perajin, sehingga sensitivitas terhadap kenaikan harga kedelai menjadi tinggi. Asosiasi importir setempat telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan tidak menaikkan harga secara semena-mena. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pasar dalam jangka panjang.

Meskipun harga saat ini lebih rendah dibandingkan dengan situasi krisis pada 2022, pemerintah tidak ingin mengambil risiko. Oleh karena itu, mekanisme penelusuran terhadap pelanggar akan diaktifkan jika terjadi dampak berlebihan di tingkat produsen tahu dan tempe. Langkah-langkah preventif lainnya adalah dengan memastikan distribusi stok yang merata di seluruh wilayah, terutama di pulau Jawa yang memerlukan pasokan besar. Di sisi lain, peran Gakoptindo sebagai penyedia data independen sangat penting dalam memantau kondisi lapangan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan pendekatan Palmer government untuk menjaga ketahanan pangan melalui pengendalian harga bahan pokok yang sentral bagi sektor industri pengolahan lokal





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