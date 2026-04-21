Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Pasca Tragedi Longsor TPST Bantargebang

Pemerintah berkomitmen melakukan penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran pengelolaan sampah pasca insiden longsor mematikan di TPST Bantargebang yang menewaskan tujuh orang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah menghadapi sorotan tajam setelah insiden tragis longsor yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada 8 Maret 2026 lalu. Peristiwa nahas yang terjadi di zona landfill 4 ini telah merenggut nyawa tujuh orang dan mengakibatkan enam lainnya mengalami luka-luka serius.

Menanggapi situasi yang semakin pelik, Rano, selaku perwakilan Pemerintah Provinsi, menyatakan komitmen penuh untuk memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak terkait dalam upaya kooperatif menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Rano juga menegaskan instruksinya kepada Asep Kuswanto untuk mematuhi seluruh rangkaian prosedur hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab institusional atas kelalaian yang terjadi di lokasi pembuangan sampah tersebut. Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah, apalagi yang sampai memakan korban jiwa. Menurutnya, penegakan hukum ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa tata kelola lingkungan hidup di seluruh Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan ruang untuk pembinaan dan pengawasan administratif, namun Hanif menekankan bahwa jika aturan tetap dilanggar, maka tindakan pidana adalah konsekuensi mutlak demi menciptakan efek jera serta menjamin keadilan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Senada dengan pernyataan menteri, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menambahkan bahwa penanganan kasus ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang sangat ketat dan transparan. Jika hasil investigasi dan pembuktian ilmiah menunjukkan adanya pelanggaran yang terus berulang tanpa adanya perbaikan yang signifikan, maka otoritas hukum tidak akan ragu untuk meningkatkan status kasus ini ke ranah pidana. Langkah ini dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa pengelolaan fasilitas vital seperti TPST tidak lagi mengabaikan aspek keselamatan publik. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah dan pengelola lingkungan akan pentingnya standar keamanan dalam operasional lahan pembuangan sampah agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Selain isu di atas, dinamika berita di Jakarta dan sekitarnya juga diwarnai oleh berbagai peristiwa penting sepanjang pekan ketiga April 2026. Mulai dari keberhasilan Polda Metro Jaya dalam membongkar laboratorium narkotika terselubung di sebuah apartemen di Tangerang, hingga aksi nekat kelompok remaja pelaku curanmor yang membawa senjata api rakitan. Tidak hanya itu, gelaran Bank Jakarta XPORIA 2026 di Balai Kota juga menjadi sorotan karena dampak positifnya terhadap ekonomi lokal. Di tengah rentetan peristiwa ini, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada terhadap perkembangan situasi nasional, baik terkait isu lingkungan, keamanan, hingga dinamika sosial yang terjadi di media massa maupun lingkungan sekitar kita





KLH tetapkan mantan Kadis LH DKI tersangka kasus TPST BantargebangKementerian Lingkungan Hidup (KLH) menempuh jalur pidana dengan menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta berinisial AK sebagai ...

Eks Kadis LH DKI Jakarta jadi Tersangka Longsor Sampah TPST BantargebangKLH/BPLH menetapkan mantan/eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto (AK) sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan TPST Bantargebang.

Eks Kadis LH DKI Jakarta jadi Tersangka Longsor Sampah di TPST BantargebangMantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus longsornya TPST Bantargebang yang memakan korban.

Buntut Tewasnya 7 Orang di TPST Bantargebang, Mantan Kepala Dinas LH DKI Jakarta Jadi TersangkaBerita Buntut Tewasnya 7 Orang di TPST Bantargebang, Mantan Kepala Dinas LH DKI Jakarta Jadi Tersangka terbaru hari ini 2026-04-21 03:26:49 dari sumber yang terpercaya

Eks Kadis LH DKI Asep Kuswanto Resmi Tersangka Longsor Maut TPST BantargebangKementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto sebagai tersangka kasus pengelolaan Tempat

