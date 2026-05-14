Pemerintah Tegaskan Larangan Kenaikan Biaya Layanan bagi UMKM guna Jaga Ekosistem Ekonomi Digital

Kementerian UMKM menekankan pentingnya stabilitas biaya layanan bagi pelaku usaha mikro untuk menjaga daya saing dan mencegah beban finansial yang berlebih di pasar digital.

Maman, selaku perwakilan pemerintah, memberikan pernyataan tegas terkait larangan kenaikan biaya layanan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM . Hal ini disampaikan setelah berlangsungnya kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat yang melibatkan seribu UMKM ekonomi kreatif serta Bursa Wirausaha Unggulan di wilayah Badung, Bali.

Penegasan ini muncul sebagai respon atas keluhan para pelaku usaha yang merasa terbebani oleh biaya layanan yang fluktuatif dan cenderung meningkat tanpa pemberitahuan yang jelas. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada kenaikan biaya yang dilakukan secara sepihak oleh penyedia layanan platform digital guna menjaga stabilitas usaha kecil. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa apabila pelaku UMKM telah menandatangani perjanjian kerjasama selama satu tahun, maka pihak penyedia layanan tidak memiliki hak untuk mengubah biaya layanan secara sembarangan.

Maman menekankan bahwa aspek transparansi adalah kunci utama dalam hubungan kerjasama ini. Jika memang terdapat kebutuhan mendesak untuk menaikkan harga atau komisi, maka proses tersebut harus didahului dengan pembicaraan yang mendalam serta sosialisasi yang dilakukan minimal dua hingga tiga bulan sebelum kebijakan baru diterapkan. Langkah ini bertujuan agar terbangun rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Bagi pihak-pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut, pemerintah tidak akan ragu untuk memberikan tindakan tegas. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang telah dicapai merupakan hasil rapat bersama yang mengikat secara moral dan administratif. Pemerintah memandang bahwa biaya layanan yang terlalu tinggi dapat mencekik pelaku usaha mikro, sehingga posisi pemerintah saat ini adalah memberikan rasa aman, melindungi, serta berupaya meningkatkan daya saing UMKM yang berjualan di berbagai platform digital.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Saat ini, Kementerian UMKM bersama dengan berbagai kementerian terkait sedang menjalankan proses sinkronisasi pembahasan untuk menyiapkan mekanisme serta regulasi yang lebih komprehensif. Tujuannya adalah menciptakan payung hukum yang kuat bagi pelaku UMKM maupun penyedia layanan agar memiliki kepastian hukum yang jelas.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, Menteri UMKM ingin mendorong pertumbuhan yang inklusif serta meningkatkan daya saing global UMKM Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga tetap memperhatikan keberlangsungan bisnis dari para penyedia layanan agar terjadi keseimbangan kepentingan yang harmonis. Maman mengibaratkan hubungan antara UMKM dan penyedia layanan sebagai sebuah ekosistem yang saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu bagian dari ekosistem tersebut merasa tercederai atau tersakiti, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh bagian lainnya dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, keberadaan pemerintah sangat krusial dalam dua peran utama. Pertama, menjaga agar ekosistem pasar digital tetap sehat dan kompetitif. Kedua, menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi UMKM dari segala bentuk tekanan ekonomi yang tidak adil, termasuk biaya layanan yang tidak masuk akal. Sejalan dengan visi tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti adanya ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini menjadi beban bagi pelaku usaha mikro.

Seringkali, pengusaha kecil justru mendapatkan beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha besar, yang tentunya menghambat pertumbuhan skala usaha mereka. Oleh karena itu, regulasi baru yang sedang diracik diharapkan tidak hanya menyentuh masalah biaya layanan digital, tetapi juga mencakup kemudahan akses modal dengan bunga yang lebih terjangkau melalui skema kredit yang lebih pro rakyat. Dengan demikian, UMKM dapat naik kelas dan menjadi pilar utama ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri.

Upaya perlindungan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di masa depan. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pelaku UMKM tidak perlu lagi merasa khawatir akan adanya perubahan biaya mendadak yang dapat menggerus keuntungan mereka. Pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Sinergi antara pemerintah, penyedia platform, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi digital di Indonesia demi kesejahteraan bersama





