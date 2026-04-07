Pemerintah Tegas: Pembekuan Izin untuk Perusahaan yang Langgar Aturan Lingkungan

Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pelestarian lingkungan, termasuk pembekuan persetujuan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan sistem pelaporan untuk menjaga kualitas lingkungan.

7 April 2026 18:10 Foto: Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan arahan dalam acara Anugrerah Lingkungan Proper di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Pemerintah menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan pelestarian lingkungan. Hal ini termasuk penindakan pembekuan persetujuan lingkungan .

Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pendataan rinci terhadap aktivitas perusahaan ekstraktif di berbagai wilayah. Pendataan tersebut mencakup 14 provinsi dengan total 1.358 unit perusahaan. Pemerintah tidak main-main dalam penegakan hukum lingkungan. Hanif menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang belum memenuhi ketentuan lingkungan, khususnya terkait dengan pemenuhan baku mutu air. Pemerintah akan bertindak tegas dan membekukan persetujuan lingkungan bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu indikatornya melalui Surat Layak Operasi (SLO) untuk pembuangan air permukaan. 'Maka kepada perusahaan tersebut, bilamana belum dilengkapi dengan Surat Layak Operasi SLO untuk pembuangan air permukaan kepadanya kami mohon izin untuk kami lakukan pembekuan persetujuan lingkungannya,' tegas Hanif dalam Anugerah lingkungan PROPER 2025 di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (7/4/2026). Menteri Hanif juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap sistem pelaporan yang terintegrasi. Pemerintah juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang membuang air limbah ke badan lingkungan untuk terintegrasi dalam sistem pelaporan. Sistem tersebut adalah SPARING atau sistem pemantauan dan pelaporan daring yang memungkinkan pengawasan kualitas air secara langsung oleh otoritas. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan. Ia menambahkan, kewajiban ini telah diatur dalam keputusan dan peraturan menteri yang berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa air yang dikembalikan ke lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Dengan adanya sistem SPARING, pemerintah dapat memantau kualitas air secara real-time dan mengambil tindakan cepat jika terjadi pelanggaran. 'Ini juga kami mohon izin karena sudah dimandatkan di dalam peraturan menteri sebelumnya, kami akan melakukan pembekuan persetujuan lingkungan pada kegiatan-kegiatan ekstraksi terutama batubara ekstraksi mineral dan mineral ekstraksi sumber daya alam yang kemudian menyebabkan berubahnya rona dari air permukaan kita,' tuturnya. Penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hanif menegaskan, langkah penegakan ini harus diiringi dengan kepatuhan perusahaan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki. Dengan demikian, aktivitas industri tetap berjalan seiring dengan perlindungan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah berharap perusahaan dapat secara proaktif memenuhi kewajibannya dalam menjaga lingkungan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas lingkungan di kalangan perusahaan. Menteri Hanif Faisol Ajak 74 Ribu Perusahaan Tingkatkan Kapasitas Lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada perusahaan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan





Lingkungan Persetujuan Lingkungan Penegakan Hukum SPARING Kepatuhan Lingkungan

