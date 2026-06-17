Pemerintah Targetkan Swasembada Bawang putih dalam 3-4 Tahun dengan Bantuan Bibit Rp 75 Juta per Hektare

Kementerian Pertanian mengidentifikasi lahan potensial di dataran tinggi dan merencanakan konversi kebun teh tak produktif untuk pengembangan bawang putih, dengan bantuan benih sebagai langkah utama.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa tantangan untuk mencapai swasembada bawang putih tidak sebesar swasembada beras. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk bawang putih tidak setinggi beras yang membutuhkan jutaan hektare.

Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi beberapa wilayah potensial di dataran tinggi, yaitu Sembalun di NTB, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Selain itu, pemerintah juga berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memanfaatkan kebun teh yang tidak produktif di Bandung. Tantangan signifikan lainnya adalah penyediaan bibit yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim. Untuk mengatasinya, pemerintah menyiapkan bantuan benih senilai Rp 75 juta per hektare.

Saat ini, lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih dipenuhi dari impor. Presiden menargetkan swasembada dengan menanam di sekitar 100.000 hektare. Pada tahap awal, bantuan akan diberikan untuk 5.000 hektare dengan anggaran sekitar Rp 375 miliar dari APBN. Rencana selanjutnya adalah 20.000 hektare oleh BUMN dan 20.000 hektare oleh sektor swasta.

Bantuan diberikan dalam bentuk pinjaman bibit, di mana petani harus mengembalikan benih sebesar 1,5 kali jumlah yang diterima. Benih yang dikembalikan akan didistribusikan kembali untuk meningkatkan produksi bibit nasional. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bibit dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor dalam beberapa tahun mendatang





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Swasembada Bawang Putih Bantuan Benih Kementerian Pertanian Sudaryono Impor Bawang Putih Lahan Dataran Tinggi

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