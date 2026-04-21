Pemerintah Targetkan Penghapusan Total Open Dumping Sampah di Seluruh Indonesia pada 2026

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menargetkan penutupan seluruh TPA dengan sistem open dumping pada akhir 2026 serta mendorong pengolahan sampah organik dari tingkat rumah tangga.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas menyatakan bahwa era pembuangan sampah dengan sistem open dumping harus berakhir sepenuhnya pada tahun 2026.

Dalam kunjungannya ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Selasa (17/3/2026), Hanif memaparkan data mengejutkan bahwa saat ini masih ada sekitar 69 hingga 70 persen tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia yang menerapkan metode pembuangan terbuka yang tidak ramah lingkungan tersebut. Pemerintah telah menetapkan target agresif untuk menuntaskan masalah ini secara bertahap. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 30 persen atau setara 172 TPA telah berhasil ditutup dan dialihkan sistemnya. Dengan demikian, tersisa sekitar 112 TPA lagi yang ditargetkan untuk dihentikan operasionalnya paling lambat pada Desember 2026 mendatang. Langkah ini merupakan bentuk komitmen serius pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional yang selama ini terbebani oleh tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa kunci utama dalam menekan volume sampah di TPA adalah dengan melakukan pemilahan sampah organik langsung dari sumbernya, yakni tingkat rumah tangga. Menurutnya, membiarkan sampah organik bercampur dengan sampah lainnya di TPA akan memperpendek usia pakai tempat pembuangan dan menyebabkan emisi gas metana yang tinggi. Sebagai bukti keberhasilan, pemerintah telah melakukan uji coba di TPA Suwung, Bali. Dengan mengelola sampah organik di hulu, kota Denpasar dan Kabupaten Badung berhasil menekan volume sampah organik yang masuk ke TPA hingga di atas 70 persen. Hal serupa kini diinstruksikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera menerapkan kebijakan serupa untuk TPA Bantargebang, Bekasi, yang ditargetkan harus berhenti beroperasi total paling lambat tahun 2027. Instruksi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pemerintah daerah agar segera melakukan langkah konkret sebelum tenggat waktu yang ditentukan berakhir.

Terkait teknologi pengolahan sampah masa depan seperti Refuse-Derived Fuel (RDF), Hanif menjelaskan bahwa efisiensi teknologi ini sangat bergantung pada kualitas input sampah yang diterima. Teknologi RDF, yang mengubah sampah kering menjadi bahan bakar alternatif, membutuhkan pemilahan yang ketat sejak awal. Jika sampah yang masuk ke fasilitas RDF masih dalam kondisi tercampur, maka biaya operasional akan membengkak drastis karena risiko kerusakan mesin pengolah, seperti pisau pencacah yang bisa patah jika terkena benda keras seperti kaca atau logam. Oleh karena itu, pemilahan sampah menjadi kewajiban mutlak, baik untuk kebutuhan RDF maupun teknologi waste to energy lainnya. Saat ini, kontrak pembangunan infrastruktur pengolahan sampah telah ditandatangani dan diprediksi membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk mencapai operasional penuh. Selama masa transisi tersebut, pemerintah daerah wajib memastikan sampah yang terkumpul memiliki kualitas tinggi dengan memisahkan sampah organik dan non-organik secara disiplin. Langkah terintegrasi ini merupakan fondasi utama bagi Indonesia dalam mewujudkan visi zero waste pada tahun 2029 yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup demi masa depan ekologi yang lebih sehat dan berkelanjutan.





