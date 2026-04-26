Pemerintah Targetkan Pembangunan PLTS 100 GW pada 2026-2028 untuk Ketahanan Energi Nasional

Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2026 hingga 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung transisi menuju energi bersih. Komitmen ini diungkapkan dalam ajang Solartech Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran pada tanggal 22–24 April 2026. Dalam acara tersebut, PLN Indonesia Power menjadi salah satu pelaku utama yang berperan aktif dalam percepatan pembangunan PLTS.

Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) sebesar 100 Gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2026 hingga 2028 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung transisi menuju energi bersih .

Komitmen ini diungkapkan dalam ajang Solartech Indonesia 2026 yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran pada tanggal 22–24 April 2026. Dalam acara tersebut, PLN Indonesia Power menjadi salah satu pelaku utama yang berperan aktif dalam percepatan pembangunan PLTS. Sekretaris Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sahid Junaidi, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terbaru yang selaras dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan PLTS hingga 100 GW dalam kurun waktu 2–3 tahun ke depan untuk mempercepat transisi energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kami berharap dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan swasembada energi bersih di Indonesia, ujar Sahid di Jakarta, Minggu (26/4/2026). Di sisi lain, Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menegaskan bahwa perusahaannya siap mengambil peran strategis dalam mewujudkan target tersebut.

Partisipasi PLN Indonesia Power dalam event ini menjadi bukti nyata komitmen korporasi dalam mendukung ekosistem transisi energi. Melalui anak usaha PLN Indonesia Geothermal, Trina Mas Agra Indonesia, dan PLN Indonesia Power Services, kami berkomitmen menghadirkan energi bersih serta mendukung pencapaian Rencana Usaha Pengadaan Listrik (RUPTL) melalui pengembangan infrastruktur dan PLTS di seluruh Indonesia, jelasnya. Partisipasi PLN Indonesia Power dalam pameran ini juga menjadi langkah konkret memperkuat ekosistem energi bersih di Tanah Air.

Sejumlah inovasi ditampilkan melalui anak usaha, mulai dari pengembangan panas bumi hingga solusi pembangkit surya. Presiden Direktur GEM Indonesia, Baki Lee, menilai ajang ini menjadi momentum penting bagi pertumbuhan sektor energi nasional. Selain itu, pemerintah juga berharap bahwa target pembangunan PLTS ini dapat mendorong investasi dan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai target energi bersih secara lebih cepat dan efisien.

Penerapan teknologi surya di berbagai sektor, termasuk industri dan rumah tangga, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global. Dalam rangka mendukung target tersebut, pemerintah juga terus mengembangkan regulasi yang mendukung investasi dalam sektor energi terbarukan. Selain itu, PLN Indonesia Power juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja dalam sektor energi surya.

Pelatihan dan pengembangan tenaga ahli diharapkan dapat mendukung pembangunan PLTS secara optimal. Dengan adanya target pembangunan PLTS sebesar 100 GW, Indonesia berharap dapat menjadi salah satu negara yang berhasil dalam transisi energi bersih. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk investor asing dan lembaga internasional.

Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan keahlian terbaru dalam pengembangan energi surya





