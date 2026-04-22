Pemerintah Targetkan Pembangunan Jaringan Kereta Api Nasional Rampung 2045, Butuh Investasi Rp1.200 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan jaringan perkeretaapian nasional pada tahun 2045. Proyek ambisius ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp1.200 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api baru dan reaktivasi jalur rel yang sudah ada, terutama di luar Pulau Jawa, meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan ini merupakan bagian integral dari visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan strategis dan dukungan finansial berkelanjutan dari berbagai sumber pendanaan. AHY menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tahunan untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi dibagi dalam kurun waktu 20 tahun.

Ia menekankan bahwa angka ini masih bersifat perkiraan awal dan dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan kondisi geografis di daerah-daerah yang akan dikembangkan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur kereta api tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan bertahap dengan prioritas pada program-program yang memberikan dampak cepat atau *quick wins*. Salah satu proyek *quick win* yang sedang dikaji adalah pengembangan jalur kereta api dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara, yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek lain yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan perekonomian. Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta api tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sumber pendanaan proyek ini akan beragam, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (PPP), serta investasi dari sektor swasta dan asing.

Pemerintah juga membuka peluang untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan transportasi perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun untuk logistik antardaerah. AHY menekankan komitmen pemerintah untuk terus mencari sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif, serta mendorong penguatan industri dalam negeri agar lebih mandiri dan berdaya saing global. Pemerintah berharap pembangunan jaringan kereta api nasional ini dapat meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, serta mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan sejahtera.

Pemerintah juga akan memastikan bahwa pembangunan ini dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat





