Kementerian Koperasi mengumumkan target operasional 20.000 hingga 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus 2026 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan dapat mengendalikan rantai produksi tekstil sejak perkebunan kapas hingga garmen, mendorong swasembada dan mengurangi ketergantungan pada impor. Peluncuran juga melibatkan Kewirausahaan Nasional Laskar Juang Indonesia yangEarlier Year

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi menargetkan Kopdes Merah Putih bisa beroperasi pada Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan . Ferry , perwakilan kementerian, menyampaikan bahwa hingga kini sudah ada 1.061 Kopdes Merah Putih yang beroperasi sementara 23 ribu lainnya masih dalam pembangunan.

Targetnya adalah 20 ribu hingga 30 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang dapat dioperasikan pada Agustus 2026. Pemerintah juga berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak industri busana nasional, mulai dari pengelolaan perkebunan kapas, produksi benang dan kain, hingga industri garmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku tekstil dan pakaian jadi. Acara peluncuran tersebut also merangkai pelantikan Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Bali.

Rieke Diah Pitaloka sebagai ketua koperasi baru menegaskan bahwa koperasi harus menjadi sekolah gotong royong, solidaritas, dan persaudaraan, serta alat perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meng参考 cita-cara ekonomi kerakyatan Soekarno





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