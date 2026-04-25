Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi Mulai 25 April 2026

Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 24 Tahun 2026 untuk menanggung PPN tiket pesawat ekonomi sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur. Insentif ini berlaku selama 60 hari dan diharapkan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan kenaikan harga tiket pesawat , khususnya untuk kelas ekonomi.

Kebijakan ini secara resmi berlaku mulai tanggal 25 April 2026 dan merupakan respons langsung terhadap fluktuasi harga avtur (bahan bakar pesawat) yang semakin meningkat. PMK ini secara spesifik mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan udara berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, di mana pemerintah akan menanggung seluruh PPN yang berlaku. Penetapan aturan ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 21 April dan telah disahkan pada hari Jumat, 24 April, sehingga implementasinya dapat segera dilakukan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya transportasi udara, memastikan bahwa perjalanan udara tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga tiket pesawat dapat berdampak signifikan terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi udara untuk keperluan bisnis, pendidikan, atau kunjungan keluarga. Dengan menanggung PPN, diharapkan harga tiket pesawat kelas ekonomi dapat lebih stabil dan tidak mengalami kenaikan yang terlalu drastis.

Lebih rinci, PMK ini mengatur bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen dari PPN yang dikenakan pada tarif dasar dan fuel surcharge yang merupakan bagian dari komponen biaya tiket pesawat. Insentif ini akan berlaku selama periode 60 hari atau dua bulan sejak tanggal berlakunya PMK. Untuk memastikan implementasi yang efektif, maskapai penerbangan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang mencantumkan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Selain itu, maskapai juga harus menyusun daftar rincian transaksi PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri sebagai bagian dari pelaporan PPN. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 triliun per bulan untuk menyubsidi PPN tiket pesawat kelas ekonomi melalui skema DTP.

Selain kebijakan PPN, pemerintah juga menetapkan batas atas fuel surcharge untuk seluruh jenis pesawat sebesar 38 persen. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada maskapai untuk menyesuaikan tarif mereka, namun tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi maksimal sebesar 13 persen, dengan harapan dapat menjaga kenaikan harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat, idealnya di kisaran 9 hingga 13 persen.

Selain insentif PPN dan pengaturan fuel surcharge, pemerintah juga memberikan stimulus tambahan berupa pembebasan bea masuk untuk pembelian suku cadang pesawat. Langkah ini diambil karena biaya suku cadang pesawat merupakan komponen signifikan dalam perhitungan biaya operasional maskapai penerbangan. Dengan memberikan pembebasan bea masuk, diharapkan biaya operasional maskapai dapat ditekan, sehingga mereka dapat mengendalikan harga tiket pesawat. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembebasan bea masuk ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional maskapai penerbangan.

Pemerintah berharap dengan kombinasi kebijakan ini, yaitu penanggungan PPN, pengaturan fuel surcharge, dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat, dapat menciptakan stabilitas harga tiket pesawat dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung sektor penerbangan nasional di tengah tantangan global, seperti kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga tiket pesawat dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Jika diperlukan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa transportasi udara tetap terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan, karena transportasi udara yang terjangkau akan memfasilitasi mobilitas orang dan barang





