Pemerintah Tambah 11 Titik Proyek Sekolah Rakyat, Target Rampung Desember 2026

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan melelang proyek tambahan 11 titik Sekolah Rakyat untuk melengkapi 93 titik yang ditargetkan selesai Juni 2026. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan progres pembangunan 93 titik telah mencapai 70 persen dan dikejar rampung pada 20 Juni 2026, meski ada kendala libur Iduladha dan keterbatasan lahan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo mengumumkan penambahan 11 titik proyek Sekolah Rakyat yang akan dilelang pada bulan Juni ini.

Targetnya, pembangunan di 11 titik tambahan tersebut rampung pada Desember 2026. Langkah ini diambil untuk melengkapi pembangunan di 93 titik yang sudah berjalan dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 mendatang. Dody menjelaskan bahwa proses lelang untuk 11 titik tambahan akan dilakukan dalam waktu dekat.

'Yang berikutnya untuk tambahannya, ada 11 yang sudah akan kita lelang. Mudah-mudahan dalam Juni ini bisa selesai dan Juli kita tanda tangan kontrak,' ujarnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (5/6). Dengan kontrak ditandatangani pada Juli 2026, konstruksi diharapkan selesai pada Desember 2026.

'Ini untuk yang kita targetkan by Desember selesai, sehingga yang kekurangan kemarin ini di 93 (titik) ini bisa tertampung di 11 ini,' imbuh Dody. Secara keseluruhan, jumlah titik Sekolah Rakyat mencapai 104, namun sebelumnya terkendala masalah lahan dan aspek lainnya. Sehingga, 11 titik ini baru bisa masuk penawaran lelang di bulan ini.

'Harusnya targetnya total 100 ya. Cuman kemarin kan ada beberapa lokasi yang lahannya belum siap dan seterusnya, dan ini kebetulan sudah siap dan kita sekarang langsung lelang,' jelas Dody. Sementara itu, progres pembangunan 93 titik Sekolah Rakyat sudah mencapai rata-rata 70 persen. Dody mengatakan percepatan pembangunan terus dikebut setiap hari dengan target tambahan 1-3 persen per hari tergantung lokasi.

Beberapa daerah seperti Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, ada kendala seperti libur Hari Raya Iduladha yang mempengaruhi produktivitas pekerja konstruksi. Dody mengakui tidak semua dari 93 titik bisa rampung tepat waktu, namun ia berupaya maksimal.

'Mungkin 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni,' tuturnya. Dody juga berkoordinasi dengan BUMN Karya dan Danantara untuk membantu mengatasi kesulitan finansial kontraktor agar progres tidak terhambat. Ia optimistis bahwa dengan kerja keras semua pihak, target pembangunan Sekolah Rakyat dapat tercapai untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah terus mendorong percepatan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasional





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Sekolah Rakyat Pembangunan Pendidikan Lelang Proyek Pemerintah

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