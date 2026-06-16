Pemerintah Sulawesi Tengah Aktifkan Tanggap Darurat Usai Gempa 6,7 di Palu

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengaktifkan langkah tanggap darurat following gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu. Gubernur Anwar Hafid menginstruksikan seluruh OPD, tenaga medis, dan badan bencana untuk bertindak cepat, dengan prioritas keselamatan warga. Layanan kesehatan ditingkatkan, lokasi pengungsian disiapkan, dan asesmen kerusakan bangunan dilakukan. BPBD berkoordinasi dengan BMKG, TNI, dan Polri untuk penanganan terpadu. Masyarakat diingatkan waspada terhadap gempa susulan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengaktifkan langkah tanggap darurat setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang Palu pada Selasa 16 Juni pukul 10.27 WIB. Gubernur Anwar Hafid memintaa seluruh j pemer intruksi untuk bergerak cepat menangani situasi darurat, dengan prioritas utama keselamatan masyarakat.

Instruksi ini menyasar semua organisasi perangkat daerah OPD, tenaga medis, dan badan penanggulangan bencana untuk segera turun ke lapangan. Di sektor kesehatan, pemerintah mengerahkan tenaga medis ke titik terdampak dan meminta seluruh rumah sakit meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan lonjakan pasien. Rumah sakit juga diminta menyiapkan layanan darurat di area terbuka untuk mengantisipasi risiko Gempa Bumi susulan. Sementara itu, lokasi pengungsian disiapkan di berbagai titik aman bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah.

Kebutuhan dasar pengungsi, termasuk distribusi logistik, menjadi fokus utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga melakukan pembersihan dan pendataan menyeluruh terhadap bangunan yang terdampak atau berpotensi rusak. Tim teknis akan melakukan asesmen keamanan sebelum bangunan kembali digunakan. Saat ini, BPBD Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, TNI, Polri, serta tenaga kesehatan untuk mempercepat penanganan bencana secara terpadu.

Pemerintah provinsi menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan informasi resmi secara berkala. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi Gempa Bumi susulan, menghindari bangunan yang rusak, dan segera melapor kondisi darurat di lapangan





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