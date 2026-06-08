Pemerintah Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia Mulai Proyek Strategis Matano Belt Road

Pemerintah Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia akan memulai proyek strategis Matano Belt Road di Luwu Timur pada tahun ini. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan apresiasi kontribusi daerah.

Pemerintah Sulawesi Selatan dan PT Vale Indonesia akan memulai proyek strategis Matano Belt Road di Luwu Timur pada tahun ini. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan apresiasi kontribusi daerah.

Jalan lingkar pesisir Danau Matano yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 35 kilometer dan membentang dari Desa Ussu, Malili, melewati Nuha, hingga mencapai batas Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Luwu Timur. Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat dan pengembangan wilayah. Selain itu, pembangunan Matano Belt Road juga bertujuan untuk memangkas jarak tempuh masyarakat yang sebelumnya harus menggunakan kapal dari Malili menuju Sulawesi Tengah.

Dengan adanya jalan ini, perjalanan akan menjadi lebih efisien dan aman, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengalokasikan dana besar untuk pengembangan infrastruktur lainnya, seperti peningkatan struktur jalan pada ruas Ussu-Nuha hingga batas Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan salah satu jalur penting penunjang aktivitas masyarakat. Peningkatan kualitas jalan ini akan mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mendukung sektor ekonomi lokal.

Selain itu, proyek ini juga mencakup rehabilitasi Daerah Irigasi Angkona, yang merupakan bagian dari Paket 4 MYP Rehabilitasi Daerah Irigasi senilai Rp120 miliar. Peningkatan sistem irigasi ini vital untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah. Langkah ini menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan, proyek-proyek infrastruktur ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu Timur.

Dengan adanya Matano Belt Road, serta peningkatan jalan dan irigasi, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih dinamis, menarik investasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Ini adalah langkah maju yang krusial untuk masa depan Luwu Timur





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Matano Belt Road Luwu Timur Sulawesi Selatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

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