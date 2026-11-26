Menteri Maruarar Sirait mengusulkan perubahan UU Perumahan untuk percepatan pembangunan rumah rakyat melalui pemanfaatan lahan negara dan perbaikan sistem pembiayaan serta perizinan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan mengutamakan pembahasan pemanfaatan lahan negara dalam perubahan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah strategis ini diambil secara langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjawab tantangan tersedianya tanah yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan perumahan bersubsidi maupun komersial di seluruh Indonesia.

Pemilihan topik ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak industri properti untuk memiliki kepastian hukum dalam mengakses aset negara yang selama ini terkendala oleh proses penguasaan maupun penggunaan yang lambat oleh pihak ketiga. Maruarar Sirait menyampaikan secara eksplisit kepada peserta Rapat Kerja Nasional Real Estat Indonesia bahwa upaya percepatan ini diperlukan agar pembangunan rumah rakyat tidak terus terbentur pada birokrasi yang berbelit dan masalah legalitas lahan.

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Mekanisme Perubahan Regulasi Perumahan

Pemerintah tengah menyiapkan rancangan perubahan regulasi yang mencakup tiga pilar utama untuk mendukung percepatan pembangunan sektor hunian, yaitu pengaturan lahan negara, sistem pembiayaan, dan proses perizinan. Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menekankan bahwa regulasi baru ini tidak boleh hanya bersifat administratif belaka, melainkan harus mampu menyentuh akar permasalahan nyata yang menghambat produksi rumah di lapangan.

Salah satu mekanisme kunci yang akan dibahas adalah bagaimana tanah-tanah negara yang memiliki potensi untuk hunian dapat digunakan secara cepat dan efisien oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ara menegaskan bahwa dirinya akan secara langsung bersama Badan Legislasi DPR membahas UU Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan fokus utama pada bagaimana lahan negara bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat dalam jumlah besar.

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Selain aspek lahan, pilar pembiayaan menjadi poin krusial lain yang akan diatur dalam revisi undang-undang ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa aliran pembiayaan perbankan dan instrumen keuangan lainnya dapat disalurkan dengan lancar ke sektor perumahan, sehingga pengembang memiliki modal kerja yang memadai untuk menyelesaikan proyek hunian masyarakat.

Di sisi lain, aspek perizinan juga akan dioptimalkan melalui regulasi baru dengan tujuan memangkas waktu tunggu dan prosedur yang tidak perlu. Kemudahan dalam mendapatkan izin konstruksi dan izin lokasi diharapkan dapat mengurangi beban operasional pengembang, sehingga biaya produksi rumah dapat ditekan dan harga jual akhir bagi masyarakat menjadi lebih terjangkau sesuai daya beli target.

Posisi Stakeholder dan Kontribusi REI

Organisasi Real Estat Indonesia atau REI ditunjuk secara khusus oleh Maruarar Sirait untuk menjadi mitra strategis dalam menyusun masukan teknis bagi pemerintah terkait perubahan aturan ini. Ara meminta Ketua Umum REI Joko dan para senior organisasi untuk menyiapkan pemikiran mendalam yang mencakup kebutuhan regulasi bagi kedua segmen pasar, yaitu rumah subsidi dan rumah komersial.

Libratan pengembang properti dalam proses legislasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk kendala teknis yang sering kali tidak terlihat dari tingkat perumusan kebijakan pusat. REI diharapkan mampu menjembatani aspirasi anggota organisasi agar regulasi yang lahir dapat menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan rumah rakyat dengan keberlangsungan usaha industri properti nasional.

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Ara secara tegas meminta agar masukan dari REI disusun dengan serius dan komprehensif, mengingat organisasi ini memiliki akses data dan pemahaman terbaik mengenai dinamika pasar properti terkini. Sinergi antara pemerintah, legislatif, dan asosiasi industri menjadi kunci agar perubahan undang-undang tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat segera diimplementasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Implementasi dari perubahan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung berupa peningkatan ketersediaan stok rumah rakyat di berbagai kota besar di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum atas lahan negara dan kemudahan akses pembiayaan, pengembang diproyeksikan dapat mempercepat waktu penyelesaian proyek hunian yang selama ini sering tertunda karena masalah perizinan dan pendanaan.

Langkah konkret berikutnya adalah penyusunan draf usulan perubahan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diserahkan oleh tim ahli Kementerian kepada Badan Legislasi DPR. Maruarar Sirait menargetkan agar masukan dari REI segera dikumpulkan agar dapat menjadi bahan bahasan utama dalam rapat kerja bersama DPR, yang secara simbolis telah dikomunikasikan dalam forum Rakernas di Jakarta pada Kamis, 26 November 2026.