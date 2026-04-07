Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun untuk Pompanisasi Hadapi El Nino, Stok Beras Capai Rekor

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan rencana pemerintah untuk mengalokasikan anggaran hingga Rp4 triliun untuk program pompanisasi sebagai strategi menghadapi dampak El Nino. Langkah ini bertujuan menjaga ketersediaan air dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selain itu, pemerintah juga fokus pada perbaikan irigasi, bantuan pompa gratis kepada petani, serta peningkatan cadangan beras. Stok cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi, mencapai 4,6 juta ton per 7 April 2026, dan diperkirakan akan mencapai 5 juta ton pada akhir bulan. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino sebelumnya.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran pompanisasi hingga Rp4 triliun sebagai langkah strategis menghadapi potensi El Nino guna menjaga ketersediaan air dan produktivitas pertanian nasional. Program pompanisasi ini dilakukan secara masif untuk mendukung kebutuhan irigasi di berbagai daerah, terutama wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang.

Selain anggaran yang signifikan, pemerintah juga bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi, memastikan distribusi air ke lahan pertanian berjalan optimal. Bantuan pompa diberikan secara gratis kepada petani sehingga tidak membebani biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar, dalam upaya menjaga keberlanjutan produksi pertanian nasional. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menghadapi dampak geopolitik dan potensi kekeringan akibat El Nino. Kementerian Pertanian meminta kepala daerah segera memetakan wilayah pertanian rawan kekeringan guna menjaga produksi dan ketahanan pangan nasional, serta menyiapkan sistem peringatan dini atau early warning system secara terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan respons cepat terhadap potensi kekeringan, sehingga dampak terhadap produksi pertanian dapat diminimalkan melalui perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor di daerah. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan pengelolaan air irigasi melalui rehabilitasi jaringan, pembangunan embung, sumur dangkal, sumur dalam, serta pemanfaatan pompa perpipaan dan irigasi perpompaan. Strategi ini diperkuat dengan percepatan tanam menggunakan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam adaptif, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pertanian. Kementerian Pertanian telah menyiagakan alat dan mesin pertanian berupa pompa air, traktor, hand sprayer, serta transplanter dalam jumlah besar secara bertahap. Selama periode 2024 hingga 2025, pemerintah telah menyediakan sebanyak 171.000 unit alat dan mesin pertanian untuk memperkuat kesiapan petani. Pada tahun 2026, ditargetkan distribusi 37.000 unit infrastruktur air, termasuk irigasi perpompaan, perpipaan, konservasi, dan rehabilitasi jaringan tersier, serta tambahan 94.000 unit pompa air. Selain itu, pemerintah berencana mengoptimalkan lahan rawa seluas 800.000 hektare di seluruh Indonesia dengan memperbaiki irigasi. Stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di gudang BUMN pangan per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, meningkat dari sebelumnya 4,5 juta ton, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional. Stok cadangan beras pemerintah diperkirakan akan mencapai 5 juta ton pada akhir April. Indonesia memiliki pengalaman kuat dalam menghadapi El Nino, dengan berbagai strategi adaptasi dan mitigasi yang terukur. Antisipasi terhadap kondisi El Nino mendatang didasarkan pada pengalaman menghadapi El Nino pada tahun 2015-2016, 2023, dan 2024. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung sektor pertanian





