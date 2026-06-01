Pemerintah Siapkan Pengungsian Terpusat dan Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Kemayoran

Pemerintah bergerak cepat menangani kebakaran di Kemayoran dengan menyiapkan titik pengungsian di Lapangan Jusuf Hamka, mendata korban, dan menyalurkan bantuan darurat. Kebakaran akibat korsleting listrik menghanguskan ratusan rumah, berdampak pada 330 KK.

Kebakaran yang terjadi pada Senin malam, 1 Juni 2026, diduga disebabkan oleh korsleting listrik dan menghanguskan ratusan rumah, berdampak pada ratusan kepala keluarga. Pemerintah segera menyiapkan fasilitas pengungsian terpusat guna memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Koordinasi antar instansi dilakukan untuk menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Safrizal ZA, selaku pejabat yang bertanggung jawab, menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu warga terdampak melalui penyediaan tempat istirahat layak serta logistik penting.

Penanganan cepat ini diharapkan dapat meringankan beban para korban kebakaran. Di lokasi pengungsian, tiga tenda besar dari Dinas Sosial DKI Jakarta telah berdiri, didukung oleh mobil logistik dari Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Fasilitas ini bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga, sekaligus mempermudah penyaluran bantuan. Safrizal ZA menjelaskan bahwa logistik penting telah disiapkan melalui kerja sama BPBD, Dinas Sosial, PMI, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Proses pendataan mendalam saat ini sedang berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh warga terdampak. Pendataan mencakup warga di dua Rukun Warga (RW), yaitu RW 04 yang terdiri dari lima Rukun Tetangga (RT 12, 13, 14, 15, dan 16), serta RW 05 yang mencakup tiga RT (RT 01, 02, dan 03). Data ini akan merinci informasi penting, termasuk usia sekolah anak-anak, guna memastikan kebutuhan pendidikan mereka tetap terpenuhi selama masa sulit ini.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan 35 unit mobil pemadam dengan 165 personel untuk memadamkan api. Kepala Dinas Gulkarmat, Bayu Meghantara, memastikan ketersediaan sumber air di lokasi sangat memadai. Proses pemadaman dan pendinginan terus berlangsung hingga Selasa dini hari untuk memastikan api benar-benar padam. Petugas Gulkarmat juga sigap memberikan bantuan medis kepada warga yang membutuhkan.

Beberapa warga mengalami luka ringan dan sesak napas akibat paparan asap tebal, namun secara keseluruhan penanganan medis berjalan lancar. Salah satu warga terdampak, Supriatin, Sekretaris Gabungan RT 12 hingga 16 RW 04 Kebon Kosong, menceritakan kepanikan saat api mulai merambat. Istrinya yang sedang sakit mengalami sesak napas, namun seluruh anggota keluarganya berhasil selamat. Berdasarkan data sementara, kebakaran diperkirakan berdampak pada sekitar 250 rumah dan 330 Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi.

Pihak berwenang terus melakukan penanganan dan pendataan untuk mendapatkan data final yang akurat, termasuk untuk penyaluran bantuan selanjutnya. Setelah fase kedaruratan berakhir, pemerintah akan melanjutkan dengan inventarisasi bangunan yang terdampak kebakaran. Langkah ini penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kerugian material dan menjadi dasar perencanaan rehabilitasi. Safrizal ZA menyatakan bahwa pemerintah akan mendiskusikan langkah jangka panjang bagi warga, termasuk kemungkinan relokasi ke tempat hunian yang lebih aman.

Diskusi ini akan melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik bagi para korban. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi warga selama masa pemulihan dan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran dan perlunya sistem tanggap darurat yang responsif





