Pemerintah Siapkan Pelabuhan Alternatif untuk Antisipasi Lonjakan Arus Kendaraan Nataru 2026

Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan penyeberangan alternatif dan 13 kapal untuk mengurangi kemacetan di jalur Ketapang-Gilimanuk pada libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Pemerintah pusat telah merancang strategi logistik khusus untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas kendaraan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2026-2027. Langkah strategis ini diambil melalui penyediaan tiga pelabuhan penyeberangan alternatif yang berfungsi sebagai jalur tambahan, dengan tujuan utama mengurangi beban operasional pada lintasan utama pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Gilimanuk di Bali.

Mekanisme Pengalihan Arus Kendaraan ke Pelabuhan Alternatif

Upaya pengurangan kemacetan ini didasarkan pada hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, perwakilan Kementerian Perhubungan tingkat pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, serta PT ASDP Indonesia Ferry.

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Berdasarkan data survei kondisi pelabuhan yang telah dilakukan sebelumnya, pemerintah menetapkan tiga lokasi spesifik sebagai jalur penyeberangan alternatif. Di sisi Jawa, pemerintah memilih Pelabuhan Jangkar yang terletak di Situbondo dan Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi. Sementara itu, di sisi Bali, pemerintah menunjuk Pelabuhan Celukan Bawang yang berada di Kabupaten Buleleng sebagai titik penyangga utama untuk menampung lonjakan penumpang dan kendaraan.

Setiap pelabuhan alternatif tersebut diproyeksikan mampu menampung hingga lima ratus kendaraan dalam operasinya. Untuk mendukung kapasitas angkut tersebut, pemerintah menyiapkan total delapan belas kapal penyeberangan. Sebanyak delapan kapal akan beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar, sedangkan lima kapal lainnya dialokasikan untuk melayani rute dari Pelabuhan Tanjungwangi, memastikan distribusi armada yang merata di kedua sisi pulau.

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Posisi Stakeholder dan Dukungan Logistik Pelabuhan

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menegaskan bahwa rapat ini secara khusus membahas alternatif layanan pelabuhan untuk masa Natal dan Tahun Baru. Beliau menjelaskan bahwa kesiapan fasilitas fisik di masing-masing pelabuhan menjadi prioritas utama sebelum pelayanan dimulai. Sejumlah pembenahan infrastruktur akan segera dilakukan, terutama penambahan sistem penerangan, pembangunan toilet umum, serta pemasangan kamera pengawas atau CCTV untuk keamanan.

Dari hasil analisis rapat, diperkirakan terdapat sekitar seribu kendaraan kelas Vb per hari yang akan melintas melalui Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama puncak liburan. Pengalihan sebagian kendaraan ke pelabuhan alternatif dinilai sangat perlu dilakukan untuk mencegah antrean panjang dan kemacetan parah yang sering terjadi di lintasan utama. Potensi peningkatan jumlah kendaraan ini harus diantisipasi sejak awal agar arus tidak bertumpu sepenuhnya di satu titik.

Pemkab Banyuwangi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengoperasian pelabuhan alternatif tersebut. Dinas Perhubungan Banyuwangi berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya kepolisian dan pengelola pelabuhan, guna menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.

Dampak Nyata dan Prosedur Operasional Nataru 2026

Dalam rapat koordinasi tersebut, muncul usulan penting agar biaya penyeberangan melalui pelabuhan alternatif mendapat subsidi penuh sebesar seratus persen atau gratis selama periode Nataru. Kebijakan insentif ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur alternatif sehingga kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk dapat ditekan secara signifikan. Subsidi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendistribusikan beban lalu lintas secara lebih adil.

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Layanan penyeberangan alternatif tersebut direncanakan berlangsung pada rentang tanggal 18 hingga 30 Desember 2026. Jadwal operasional ini disusun dengan mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026. Penyesuaian jadwal ini diperlukan untuk menghindari konflik penggunaan dermaga antara kapal feri penumpang dan kapal pesiar internasional.

Komang menambahkan bahwa prinsip utama langkah ini adalah mengurai kepadatan saat Nataru. Dengan adanya alternatif pelabuhan dan dukungan fasilitas yang memadai, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi perjalanan yang lebih efisien bagi masyarakat yang bepergian antar pulau. Seluruh pihak terkait diminta untuk tetap waspada dan siap menghadapi dinamika lalu lintas yang mungkin terjadi selama periode puncak liburan akhir tahun ini.