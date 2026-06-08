Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru Tata Kelola Ekspor SDA; Koordinasi Antara Kementerian ESDM dan BPI Danantara

Rapat koordinasi di Senayan menghubungkan kementerian, DPR, dan Badan Pengelola Investasi untuk merumuskan regulasi ekspor sumber daya alam yang lebih transparan, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi negara.

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan rangka kebijakan baru yang akan mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) secara lebih terintegrasi. Kebijakan tersebut dirumuskan dalam rangkaian rapat koordinasi yang diadakan pada Senin, 8 Juni 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Dony Oskaria, menyampaikan pandangan dan harapan terkait regulasi baru yang diusulkan. Rapat koordinasi menjadi forum penting untuk menyelaraskan kepentingan antar kementerian dan lembaga, terutama antara Kementerian ESDM dan BPI Danantara, yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan investasi di sektor SDA.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kebijakan baru ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan nilai tambah pada ekspor SDA, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap standar internasional. Bahlil menekankan bahwa regulasi yang akan datang akan mencakup mekanisme pelaporan yang lebih transparan, persyaratan lisensi yang ketat, serta insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik penambangan ramah lingkungan.

Selain itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan bahwa aspek legalitas akan diperkuat dengan memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran, termasuk pencurian sumber daya alam dan pelanggaran kontrak ekspor. COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa sinergi antara Badan Pengelola Investasi dan Kementerian ESDM menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Ia menegaskan pentingnya pembentukan satu pintu layanan investasi yang memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor asing.

Di samping itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa legislatif akan berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap terjaga, terutama bagi daerah penghasil SDA yang membutuhkan manfaat ekonomi yang adil. Rapat koordinasi tersebut menutup dengan kesepakatan untuk menyusun draft regulasi dalam waktu tiga bulan kedepan, yang nantinya akan dibahas dalam rapat kerja gabungan antara kementerian, BPI, dan komisi terkait di DPR.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor SDA, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia





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