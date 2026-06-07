Pemerintah Siap Terapkan Pajak Nol Persen untuk Suku Cadang Pesawat, Target Turunkan Biaya Operasional Maskapai

Kebijakan pajak nol persen bagi impor suku cadang pesawat rampung dalam harmonisasi kementerian dan diharapkan terimplementasi tahun ini untuk meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional lewat penurunan biaya operasional maskapai.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa kebijakan pajak nol persen untuk suku cadang pesawat impor berada dalam tahap akhir harmonisasi lintas kementerian. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diterapkan guna menekan biaya operasional maskapai dan meningkatkan daya saing industri penerbangan nasional.

Alvin Lie, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), menegaskan bahwa Indonesia hingga saat ini memiliki tarif pajak impor suku cadang pesawat tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini secara langsung mengakibatkan tingginya biaya perawatan armada, sehingga membuat maskapai nasional harus menanggung beban lebih besar dibandingkan pesaing dari negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang sudah menerapkan tarif pajak hampir nol persen untuk komponen penerbangan. Penghapusan pajak impor ini menjadi solusi jangka pendek yang signifikan demi efisiensi tanpa mengorbankan keselamatan.

Meskipun pembangunan industri komponen penerbangan dalam negeri berpotensi panjang membutuhkan puluhan tahun karena standar keselamatan penerbangan yang sangat ketat, kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat dapat memberikan manfaat langsung. Alvin Lie memperkirakan biaya operasional penerbangan nasional berpotensi turun sekitar 5 persen jika kebijakan ini disetujui. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja, juga sangat mendukung kebijakan ini karena diyakini akan memperkuat konektivitas nasional.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, mengkonfirmasi bahwa proses harmonisasi sudah mencapai tahap akhir di Kementerian Keuangan setelah sebelumnya disepakati di Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi maskapai, tetapi juga mendukung keberlangsungan industri penerbangan secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan biaya operasional yang tinggi





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