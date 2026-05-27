Pemerintah Siap Laksanakan Proyek Perbaikan Irigasi Strategis Darurat di 56 Daerah

Kementerian Pertanian mengumumkan pelaksanaan Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project (URSIP) pada 2026 di 56 lokasi termasuk Way Sekampung Lampung, dengan target tambah produksi padi 44 ribu ton gabah per tahun.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian akan melaksanakan proyek perbaikan jaringan irigasi strategis darurat atau Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project ( URSIP ) pada tahun 2026. Proyek ini akan diimplementasikan di 56 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, tepatnya di Daerah Irigasi Way Sekampung . informasi ini disampaikan oleh Dedi Yudha Lesmana dalam rapat peningkatan produksi pangan di Bandarlampung, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa total intervensi perbaikan jaringan irigasi mencakup kanal primer dengan panjang 81.834 meter, kanal sekunder sepanjang 187.415 meter, yang akan melibatkan lahan seluas 36.197 hektare. Pendanaan proyek berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mendapatkan dukungan financier dari Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dan dikelola dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Year Contract (MYC).

Manfaat utama yang diharapkan dari proyek URSIP antara lain adalah peningkatan indeks pertanaman dari 1,80 menjadi 2,20, penambahan produksi padi sebesar 44 ribu ton gabah per tahun, serta berkontribusi terhadap pencapaian asta cita danNotNull Perpres 2/2025 tentang swasembada pangan. Di Lampung, specifically di Way Sekampung, proyek akan difokuskan pada beberapa daerah pengembangan. Daerah Irigasi Bekri akan menjalani perbaikan kanal primer 6.213 meter dan kanal sekunder 34.253 meter dengan luas area 5.507 hektare.

Kemudian Daerah Irigasi Punggur Utara dengan kanal primer 19.150 meter, kanal sekunder 51.570 meter, dan luas 13.369 hektare. Daerah Irigasi Rumbia Barat juga termasuk dalam daftar dengan kanal primer 20.780 meter, kanal sekunder 52.038 meter, dan luas 5.665 hektare. Daerah Irigasi Sekampung Batanghari akan mendapat perbaikan pada kanal primer 25.517 meter, kanal sekunder 29.136 meter, dengan luas 8.595 hektare. Daerah Irigasi Batanghari Utara memiliki target kanal primer 7.670 meter, kanal sekunder 16.763 meter, dan luas 2.561 hektare.

Terakhir, Daerah Irigasi Rumbia Extension dengan kanal primer 2.502 meter, kanal sekunder 3.653 meter, dan luas 500 hektare. Detail lokasi ini menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan kapasitas irigasi di area dengan potensi pertanian tinggi di Lampung. Dengan demikian, proyek URSIP menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat ketahanan pangan melalui modernisasi infrastruktur irigasi yang tersentralisasi. Pendanaan multilateral melalui EDCF mengindikasikan kemitraan internasional yang kuat antara Indonesia dan Korea Selatan dalam mengatasi masalah infrastruktur strategis.

Skema kontrak Multi Year Contract diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan proyek yang kompleks. Dampak langsung yang diantisipasi adalah peningkatan produktivitas lahan sawah, mengurangi risiko gagal panas akibat kerusakan jaringan air, serta menstabilkan produksi padi sebagai komoditas pangan utama. Di level regional, especially di Way Sekampung, peningkatan fungsi irigasi akan ripple effect ke sektor pertanian lainnya





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Urgent Rehabilitation Of Strategic Irrigation URSIP Irigasi Perbaikan Jaringan Irigasi Way Sekampung Lampung Kementerian Pertanian Produksi Padi Ketahanan Pangan EDCF PLN Kontrak Multi Tahun Infrastruktur Pertanian Produktivitas Lahan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penuhi Kebutuhan Garam Nasional, Pemerintah Andalkan Proyek di NTTSaat ini, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun.

Read more »

10 Startup Indonesia Siap-siap MenduniaSebanyak 10 startup terpilih mempresentasikan model bisnis inovatif yang fokus pada solusi energi terbarukan, hingga teknologi berbasis AI untuk sektor lingkungan.

Read more »

Pemkot Sorong Salurkan 30 Sapi Kurban untuk Idul Adha 1447 H, Pastikan Aman DikonsumsiPemkot Sorong, Polda Banten, Pemerintah Kota Jakarta Barat, Presiden Prabowo, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemkab Banyumas, Pemkot Banjarmasin, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Kota Sorong, BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Sorong, BKMT, Kader Posyandu, Polsek Sorong Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, PT Agrinas Palma Nusantara, Yayasan Arrahmah Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Read more »

Veda Ega Pratama Siap Laksanakan Moto3 Italia 2026Pembalap muda andalan Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, siap lakoni Moto3 Italia 2026. Dia kembali tampil mengesankan pada seri terakhir di Catalunya, dua pekan lalu, meski memulai lomba dari urutan 20.

Read more »