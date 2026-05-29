Pemerintah Siap Cabut Izin Pabrik Sawit yang Beli TBS di Bawah Harga

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah akan mencabut izin pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga yang ditetapkan. Langkah ini setelah teridentifikasi 139 pabrik melanggar, meski 16 pabrik lain sudah menyesuaikan harga. Pemerintah mendorot penetapan harga melalui lelang KPBN dan menginginkan efek domino ke petani, selain meminta kepala daerah aktif memantau sesuai Permentan No. 13/2024.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian akan segera mencabut izin pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga yang ditetapkan. Langkah ini diumumkan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam jumpa pers usai Rapat Hilirisasi Perkebunan di Jakarta pada Jumat, 29 Mei 2026.

Pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga dasar pada dua hari sebelumnya. Sebelumnya, setelah rapat serupa, tercatat 16 pabrik telah menyesuaikan harga pembelian TBS ke atas. Namun, banyak pabrik masih belum mematuhi ketentuan, memicu rapat lanjutan dengan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani, perusahaan eksportir, dan BUMN perkebunan. Rapat dipimpin Sudaryono bersama Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perkebunan, serta dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pemerintah menilai penurunan harga TBS saat ini tidak sejalan dengan kondisi pasar global yang justru mengalami kenaikan harga dan permintaan minyak sawit. Gejolak harga terjadi pada rantai tengah perdagangan sawit, sementara harga di tingkat hilir dan pasar global relatif stabil. Untuk menstabilkan harga, pemerintah mengacu pada lelang yang dilakukan oleh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang mengambil acuan harga minyak sawit dunia. Pemerintah meminta semua pelaku usaha hilir mengikuti acuan harga KPBN dan menghindari praktik penarikan harga.

Tujuannya adalah agar pembelian besar dengan harga baik di tingkat hilir memiliki efek domino, meningkatkan harga pembelian TBS di tingkat petani. Kementerian Pertanian juga mengk沉闷ooking kepala daerah untuk aktif menetapkan harga pembelian TBS sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata kelola penetapan harga TBS tingkat provinsi. Hingga kini, hanya beberapa provinsi yang secara aktif melibatkan pemerintah daerah, pabrik, dan asosiasi dalam penetapan harga dengan mengacu harga global.

Kementerian meminta seluruh kepala daerah untuk memantau harga pembelian TBS dan memastikan pabrik membeli hasil petani sesuai ketentuan. Pemerintah tegas bahwa pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin, dan pelanggaran hukum akan ditangani oleh Satgas Pangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengendalikan praktik monopoli dan melindungi kesejahteraan petani sawit nasional





