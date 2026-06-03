Pemerintah Serap Rp8,85 Triliun dari Lelang Sukuk 2 Juni 2026

Pemerintah Indonesia berhasil menyerap dana sebesar Rp8,85 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2 Juni 2026. Lelang ini mencatat total penawaran masuk Rp26,05 triliun, dengan seri SPNS01032027 menjadi yang terbesar diserap sebesar Rp4 triliun.

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mengelola pembiayaan negara melalui instrumen syariah. Pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk yang digelar pada 2 Juni 2026, pemerintah berhasil menyerap dana segar sebesar Rp8,85 triliun.

Angka ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk membiayai defisit anggaran dan mendukung program pembangunan nasional. Lelang tersebut dihelat oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dengan total penawaran masuk mencapai Rp26,05 triliun, menunjukkan tingginya minat investor terhadap surat berharga syariah pemerintah. Tingkat kepercayaan ini tidak terlepas dari fundamental ekonomi Indonesia yang solid serta kebijakan fiskal yang prudent.

Dari delapan seri yang dilelang, seri SPNS01032027 (penerbitan baru) menjadi yang paling diminati dengan serapan Rp4 triliun dari penawaran masuk Rp5,34 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri ini tercatat sebesar 6,68000 persen dengan jatuh tempo 1 Maret 2027. Selain itu, seri SPNS23112026 (pembukaan kembali) juga mencatatkan hasil positif dengan serapan Rp2,55 triliun dan imbal hasil 6,40000 persen. Sementara itu, seri SPNS13072026 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp1 triliun dengan imbal hasil 6,20000 persen.

Seri-seri lainnya seperti PBS034, PBS030, PBS040, PBS038, dan PBS005 masing-masing diserap dengan nilai bervariasi antara Rp100 miliar hingga Rp500 miliar, dengan imbal hasil berkisar antara 6,68857 persen hingga 6,90830 persen. Variasi imbal hasil ini mencerminkan preferensi investor terhadap tenor dan risiko yang berbeda, sekaligus menunjukkan kedalaman pasar sukuk domestik. Keberhasilan lelang ini menjadi indikator positif bagi perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

Minat investor yang tinggi terhadap sukuk negara tidak hanya didorong oleh imbal hasil yang kompetitif, tetapi juga oleh aspek keamanan investasi yang dijamin oleh negara. Pemerintah melalui DJPPR terus berupaya mengoptimalkan penerbitan SBSN sebagai salah satu pilar pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, lelang ini tidak sekadar transaksi keuangan, melainkan juga cerminan kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk sukuk untuk menjangkau basis investor yang lebih luas, baik domestik maupun internasional





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Sukuk Negara Lelang SBSN Pembiayaan Pemerintah Imbal Hasil Pasar Keuangan

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