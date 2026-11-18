Kementerian Keuangan berhasil menyerap dana Rp10 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Badung pada Senin, 17 November 2025.

Menteri Keuangan menetapkan penentuan hasil lelang Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN) atau sukuk yang dilakukan pada Senin, 17 November 2025, di Kabupaten Badung, Bali. Pemerintah berhasil menyerap total dana senilai Rp10 triliun dari delapan seri surat berharga yang ditawarkan dalam proses lelang tersebut.

Detail Penawaran dan Hasil Lelang SBSN

Proses lelang tersebut mencatat total penawaran masuk mencapai angka Rp20,1 triliun, yang melampaui target penyerapan pemerintah sebesar Rp10 triliun. Keputusan mengenai nominal yang dimenangkan ini berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, sebagaimana ditegaskan dalam keterangan pers resmi.

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Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan rincian hasil lelang tersebut secara resmi. Data yang diterbitkan menunjukkan bahwa antusiasme pasar terhadap instrumen keuangan syariah ini sangat tinggi, evidenced oleh rasio penawaran masuk yang signifikan dibandingkan dengan nilai nominal yang akhirnya diserahkan.

Struktur Imbal Hasil Sukuk SPN-S

Dalam kategori Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S), terdapat tiga seri yang berhasil disepakati dengan ketentuan imbal hasil dan jatuh tempo yang berbeda. Seri SPNS16122026 yang merupakan pembukaan kembali, berhasil menyerap Rp500 miliar dari penawaran masuk Rp2,78 triliun dengan imbal hasil 6,19680 persen.

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Seri kedua, SPNS04052027 yang juga merupakan pembukaan kembali, menyerap dana Rp1,3 triliun dari penawaran masuk Rp2,99 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri dengan jatuh tempo pada 4 Mei 2027 ini ditetapkan sebesar 6,43000 persen untuk menjamin kelancaran pembayaran kepada investor.

Seri ketiga, SPNS19072027 yang merupakan pembukaan kembali, menjadi yang terbesar dalam kategori SPN-S dengan penyerapan dana mencapai Rp5,1 triliun dari penawaran masuk Rp6,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri yang jatuh tempo pada 19 Juli 2027 ini ditetapkan sebesar 6,59902 persen.

Detail Penawaran Sukuk Project Based (PBS)

Untuk kategori Project Based Sukuk (PBS), pemerintah juga melakukan penawaran baru serta pembukaan kembali seri lama untuk beragam tenor investasi. Seri PBS041 yang merupakan penerbitan baru berhasil menyerap Rp1,5 triliun dari penawaran masuk Rp3,91 triliun dengan jatuh tempo pada 15 Februari 2029.

Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri PBS041 ditetapkan sebesar 7,08986 persen. Seri lainnya, PBS040 yang merupakan pembukaan kembali, menyerap Rp1,1 triliun dari penawaran masuk Rp2,44 triliun dengan jatuh tempo pada 15 November 2030 dan imbal hasil 7,51871 persen.

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Seri PBS034 yang merupakan pembukaan kembali menyerap Rp200 miliar dari penawaran masuk Rp433 miliar dengan jatuh tempo jangka panjang pada 15 Juni 2039. Imbal hasil yang ditetapkan untuk seri ini mencapai 7,69929 persen. Seri terbaru, PBS042, menyerap Rp300 miliar dari penawaran masuk Rp777 miliar dengan jatuh tempo pada 15 November 2052.

Penetapan Imbal Hasil Jangka Panjang

Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk seri PBS042 dengan jatuh tempo paling jauh ini ditetapkan sebesar 7,74600 persen, mencerminkan premi risiko yang diberikan investor untuk instrumen jangka panjang. Keputusan penetapan imbal hasil ini dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku dalam lelang sukuk negara.

Status Seri PBS005 yang Dibatalkan

Pemerintah membuat pengecualian untuk seri PBS005 yang merupakan pembukaan kembali, di mana dana tidak diserap meskipun telah menerima penawaran masuk sebesar Rp123 miliar. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kondisi pasar dan kebutuhan pendanaan prioritas pada waktu lelang berlangsung.

Keberhasilan penyerapan dana Rp10 triliun dari total penawaran Rp20,1 triliun menunjukkan bahwa instrumen Surat Berharga Syariah Negara tetap menjadi pilihan utama bagi investor institusi maupun individu di Indonesia. Rincian resmi mengenai lelang ini dapat diakses melalui kanal komunikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.