Pemerintah Sepakat Melatikan Proyek Tanggul Laut Raksasas di Pantura

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengatakan proyek tanggul laut raksana sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman lingkungan. Proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, terutama di Pantura, dengan nilai investasi mencapai 80 miliar dolar AS.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasasebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

Proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura. Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi. Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam.

Selain melindungi masyarakat pesisir, proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS. Proyek tersebut dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur





