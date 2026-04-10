Pemerintah Selamatkan Rp11,42 Triliun dan Kuasai Kembali Ratusan Ribu Hektare Hutan

Pemerintah mengumumkan keberhasilan dalam penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,42 triliun dan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan hutan sebagai bagian dari upaya penataan sumber daya alam dan pemberantasan korupsi. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Bertempat di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 April 2026, pemerintah mengumumkan pencapaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara dan penataan sumber daya alam . Pengumuman ini mencakup penyelamatan dana negara senilai Rp11,42 triliun, yang merupakan hasil dari berbagai upaya penindakan hukum dan administrasi.

Selain itu, pemerintah juga berhasil menguasai kembali ratusan ribu hektare kawasan hutan, sebagai bagian dari tahap VI operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menata ulang tata kelola sumber daya alam yang selama bertahun-tahun rentan terhadap praktik ilegal dan korupsi. Pencapaian ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara atas kekayaan alam dan memastikan pemanfaatannya yang berkelanjutan.\Nilai Rp11,42 triliun yang berhasil diselamatkan negara berasal dari berbagai sumber. Kontribusi terbesar datang dari denda administratif sektor kehutanan, mencapai Rp7,23 triliun. Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan juga memberikan kontribusi signifikan, dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,96 triliun. Tambahan lainnya berasal dari setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, serta kontribusi pajak Januari–Februari 2026 dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar. Denda lingkungan hidup turut menyumbang Rp1,14 triliun. Data ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan menindak tegas praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Upaya ini melibatkan berbagai instansi dan lembaga negara, menunjukkan sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi dan praktik ilegal lainnya yang merugikan negara.\Dalam tahap VI operasi PKH, fokus utama diarahkan pada pemulihan fungsi kawasan konservasi. Sebanyak 254.780,12 hektare taman nasional diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan, tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Selain itu, lahan sawit seluas 30.543,4 hektare hasil penguasaan kembali diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola melalui skema negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bagian dari tren positif pemulihan aset negara sejak awal pemerintahannya. Prabowo mengungkapkan bahwa total uang tunai yang berhasil diselamatkan dalam 1,5 tahun telah mencapai Rp31,3 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penindakan hukum, melainkan upaya menjaga kedaulatan negara atas kekayaan alam.





Penyelamatan Keuangan Negara Korupsi Satgas PKH Kehutanan Sumber Daya Alam

