Pemerintah Sahkan PP Tunas: Membentengi Anak Indonesia dari Risiko Ruang Digital

Pemerintah Indonesia memberlakukan PP Tunas untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi demi melindungi mereka dari predator seksual, konten negatif, dan adiksi digital.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal sebagai PP Tunas, sebuah kebijakan strategis yang mengatur tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital. Fokus utama dari regulasi ini adalah pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari urgensi melindungi generasi muda dari ancaman predator seksual, pornografi, hingga dampak negatif dari kecanduan gim daring. Mengingat jumlah anak di Indonesia yang mencapai lebih dari 70 juta jiwa pada kelompok usia tersebut, setiap upaya perlindungan dianggap sangat berharga untuk menekan angka kejahatan daring yang kian mengkhawatirkan. Dalam wawancaranya, Meutya menjelaskan bahwa tantangan di ruang digital saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan lima tahun lalu. Fitur-fitur aplikasi yang semakin canggih sering kali menjadi celah bagi predator seksual untuk menyamar dan mendekati anak-anak. Berbeda dengan regulasi di Australia yang hanya menyasar media sosial, PP Tunas di Indonesia menjangkau cakupan yang lebih luas termasuk gim daring yang memiliki fitur obrolan antarpemain. Pemerintah menggunakan standar internasional dengan merujuk pada model perlindungan anak di Australia dan Inggris untuk merumuskan indikator risiko tinggi. Indikator tersebut mencakup konten yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan, kemudahan akses komunikasi dengan orang asing yang tidak dikenal, serta potensi adiksi yang dapat memicu perilaku agresif pada anak. Pada tahap implementasi awal, pemerintah memprioritaskan pengawasan terhadap delapan platform utama, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa aturan ini bersifat menyeluruh dan akan berlaku bagi semua platform digital yang memenuhi kriteria risiko tinggi. Keputusan untuk membatasi usia pengguna didasarkan pada masukan berbagai pakar, akademisi, serta aspirasi orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini mungkin tidak populer di kalangan anak muda yang terbiasa dengan kebebasan digital, namun tujuan jangka panjangnya adalah mengembalikan hak anak untuk tumbuh dengan interaksi sosial yang sehat di dunia nyata, serta meminimalkan paparan terhadap kejahatan yang tidak terlihat di balik layar gawai mereka. Regulasi ini juga akan didukung oleh peraturan menteri sebagai turunan teknis untuk memastikan kepatuhan pihak penyelenggara platform





