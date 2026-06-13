Pemerintah Refokus MBG dan Tangani Kasus Korupsi BGN

Pemerintah RI melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok 3B di wilayah 3T, sementara Kejaksaan Agung menetapkan tersangka korupsi dalam tata kelola MBG periode 2025-2026. Artikel ini mengupas kebijakan refocusing, langkah-langkah penataan ulang, serta proses hukum yang dihadapi mantan pimpinan BGN.

Pemerintah Indonesia terus melakukan sejumlah kebijakan dan penindakan terkait Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dalam upaya meningkatkan tata kelola dan akuntabilitasnya. Kasus korupsi yang tersongket melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, telah menjadi titik balik.

Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka karena dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang serta penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penyidikan yang dimulai pada 29 Mei 2026 mengungkap praktik mark-up harga dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, televisi dengan nilai triliunan rupiah serta penunjukan mitra yang tidak memenuhi syarat namun terafiliasi dengan tersangka, menghasilkan keuntungan miliaran per hari. Penggeledahan di kantor BGN dan rumah tersangka menemukan dokumen serta bukti elektronik.

Penyidik menjanjikan akan mengembangkan kasus ini hingga mengungkap jaringan korupsi lebih luas. Sementara itu, DPR menilai insiden ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola MBG. Presiden sebelumnya telah mencopot pimpinan BGN dan menunjuk pengganti berdasarkan evaluasi kinerja dan kepatuhan, dengan harapan supaya disiplin SOP, kualitas pelaksanaan, dan akuntabilitas meningkat. Pemerintah kemudian melakukan refocusing program MBG dengan memprioritaskan kelompok 3B-ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita-di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa kebijakan ini telah disepakati bersama BGN dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga membantu distribute dan edukasi gizi untuk kelompok 3B. BGN telah mengarahkan SPPG untuk mengalokasikan porsi khusus bagi mereka, dengan penekanan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan yang krusial untuk pencegahan stunting. Hampir 600.000 tim pendamping keluarga dikerahkan guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas memantau kualitas dan keamanan MBG dari bahan baku hingga distribusi, dengan komitmen mengerahkan puluhan ribu kader di seluruh Indonesia. BGN juga menyiapkan empat langkah penataan ulang MBG: refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang ada, serta skema baru untuk wilayah 3T. Kementerian Kesehatan mendorong penambahan tenaga ahli gizi untuk optimalisasi pelayanan.

Meski fokus pada kelompok 3B di 3T, program MBG untuk anak sekolah tetap berjalan demi cakupan gizi lengkap dari pranikah hingga usia sembilan tahun. Program MBG untuk tahun 2026 diarahkan untuk memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Prioritas utama adalah kelompok periode 1.000 hari pertama kehidupan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun. Pemerintah menilai fase ini sangat krusial untuk mencegah stunting.

Dadan Hindayana masa jabatnya menegaskan fokus 2026 pada penyediaan makanan bergizi seimbang dan berkualitas. Target penerima naik dari 55,1 juta menjadi 82,9 juta orang, didukung oleh 19.188 SPPG yang beroperasi. Peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama dengan target seluruh SPPG melalui sertifikasi dan akreditasi untuk memastikan keamanan pangan.

Kombinasi antara penindakan terhadap korupsi, refocusing kelompok sasaran, dan peningkatan standar operasional menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengubah MBG menjadi program yang lebih transparan, efektif, dan berdampak dalam mengurangi stunting serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.





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MBG Korupsi BGN Refocusing 3B SPPG Stunting

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