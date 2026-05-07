Pemerintah Putuskan Tidak Nonaktifkan Dirjen Bea Cukai Meski Nama Muncul dalam Dakwaan KPK

Penjelasan pemerintah mengenai alasan tetap mempertahankan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai di tengah kasus korupsi impor barang tiruan yang ditangani KPK.

Pemerintah Indonesia saat ini mengambil langkah hati-hati terkait status jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn. ) Djaka Budhi Utama. Hal ini muncul setelah nama beliau terseret dalam dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proses impor barang tiruan.

Purbaya, selaku perwakilan pemerintah, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk menonaktifkan Djaka dari posisinya. Alasan utamanya adalah karena proses hukum masih berada pada tahap awal, sehingga belum terdapat bukti yang cukup kuat atau alasan yang mendesak untuk melakukan pencopotan jabatan secara prematur. Menurut Purbaya, penyebutan nama dalam persidangan tidak serta merta membuktikan kesalahan seseorang secara utuh, sehingga pemerintah memilih untuk menunggu proses hukum berjalan dengan jelas dan transparan sebelum mengambil tindakan administratif lebih lanjut.

Jika menilik kembali akar permasalahannya, kasus besar ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada tanggal empat Februari dua ribu dua puluh enam. Dalam operasi yang mengejutkan tersebut, KPK berhasil mengamankan tujuh belas orang yang diduga terlibat dalam praktik ilegal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Salah satu sosok penting yang diamankan adalah Rizal, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Hanya dalam waktu satu hari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka utama dalam dugaan suap dan gratifikasi. Mereka adalah Rizal, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan sebagai Kepala Seksi Intelijen, serta tiga orang dari pihak swasta yaitu John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. Pengembangan kasus terus berlanjut hingga pada akhir Februari dua ribu dua puluh enam, KPK kembali menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru.

Kejutan besar terjadi saat penyidik KPK menemukan uang tunai sejumlah lima koma sembilan belas miliar rupiah yang disimpan dalam lima buah koper di sebuah rumah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Uang fantastis tersebut diduga kuat berkaitan dengan aliran dana suap dalam impor barang tiruan.

Memasuki bulan Mei dua ribu dua puluh enam, sidang perdana para terdakwa dari pihak swasta mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana fakta-fakta baru mulai terungkap ke publik, termasuk keterlibatan pejabat tinggi dalam koordinasi tertentu. Nama Djaka Budhi Utama muncul ke permukaan setelah adanya keterangan mengenai sebuah pertemuan yang terjadi pada Juli dua ribu dua puluh lima. Pertemuan tersebut berlangsung di salah satu hotel mewah di Jakarta dan dihadiri oleh sejumlah pengusaha jasa kargo.

Dalam kesempatan itu, Djaka disebut hadir bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan. Salah satu peserta pertemuan tersebut adalah John Field, yang kini telah berstatus sebagai terdakwa. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa kehadiran dalam sebuah pertemuan belum tentu berarti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk dukungan terhadap pejabat negara, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendampingan hukum.

Purbaya menegaskan bahwa pendampingan ini bukan merupakan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, melainkan hak bagi setiap pejabat negara yang sedang menghadapi pemeriksaan hukum agar proses tersebut berjalan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. Situasi ini menjadi sorotan publik mengingat jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran krusial dalam pengawasan arus barang masuk ke Indonesia. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut hingga tuntas tanpa ada perlindungan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Transparansi dalam proses penyidikan KPK menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas instansi Bea Cukai. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini secara saksama dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran berat, pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga wibawa lembaga negara dan memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi





