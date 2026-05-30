Pemerintah Provinsi Papua Tengah Perkuat Pendidikan Melalui PPG dan Program Guru Mapega

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk memfasilitasi 1.000 guru mengikuti PPG pada 2026, meluncurkan program Guru Mapega, dan meningkatkan kualifikasi akademik guru, semua untuk pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengimplementasikan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Fokus utama adalah pada peningkatan kompetensi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Tujuan utama program ini adalah untuk meratakan akses pendidikan dan meningkatkan standar pengajaran di seluruh provinsi. Pada tahun 2025, Disdikbud Papua Tengah telah berhasil melibatkan 801 guru dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK dalam program PPG, dan semua peserta tersebut telah lulus sertifikasi. Berdasarkan kesuksesan tersebut, pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memfasilitasi 1.000 guru untuk mengikuti PPG, dengan target total 2.175 guru tersertifikasi sebelum tahun 2029.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak di Papua Tengah, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Plt Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah, menegaskan bahwa program PPG bukan sekedar formalitas, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dengan memastikan guru memiliki kualifikasi sesuai standar nasional. Selain PPG, Disdikbud juga memfokuskan pada peningkatan kualifikasi akademik guru, yang diarahkan kepada 1.660 guru sasaran di seluruh Papua Tengah.

Upaya ini penting agar guru tidak hanya memiliki sertifikasi, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir untuk mengajar. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga meluncurkan program inovatif lain untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan khusus. Program bernama Guru Mapega (Majukan Pendidikan Gratis Anak) dirancang untuk menjangkau anak-anak di daerah paling terpencil. Pada tahun 2025, program ini telah merekrut dan menempatkan 274 Guru Mapega.

Untuk tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 500 guru. Di samping itu, disfasilitasi juga program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk 100 guru, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Peserta RPL diharapkan dapat menyelesaikan studi dan melanjutkan ke PPG, sehingga peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dapat berlanjut secara berkelanjutan





