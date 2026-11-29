Pemerintah Provinsi NTB menargetkan naskah kajian pembentukan NTB Capital rampung dan dibahas DPRD pada Maret 2027 sebagai holding utama investasi dan aset daerah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penyelesaian naskah kajian akademik pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) bernama NTB Capital pada bulan Maret 2027. Badan usaha ini dirancang untuk menjadi struktur investasi strategis yang dikelola di bawah naungan holding khusus.

Strategi Pembentukan NTB Capital

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB, Izzudin Mahili, memastikan bahwa proses pembuatan naskah kajian akademik untuk NTB Capital saat ini masih dalam tahap penyusunan. Rencana tersebut akan dibahas secara bersama dengan DPRD NTB untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum resmi. Izzudin menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak meniru secara langsung model Danantara, melainkan hanya terinspirasi oleh struktur tersebut dan merupakan hal pertama di Indonesia.

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Misi Holding Keuangan dan Non-Keuangan

Sesuai dengan misi Gubernur NTB, seluruh BUMD di daerah tersebut akan diorganisasikan ke dalam dua holding utama untuk efisiensi pengelolaan. Holding keuangan akan menaungi seluruh BUMD yang bergerak di sektor jasa keuangan, sementara holding non-keuangan berada di bawah naungan NTB Capital.

NTB Capital sendiri akan memfokuskan operasionalnya pada dua bisnis utama, yaitu manajemen aset dan manajemen investasi. Fokus pertama adalah upaya menarik investor asing untuk masuk ke wilayah NTB, sedangkan fokus kedua adalah mengelola aset milik pemerintah daerah agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

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Fokus pada Investor Internasional

Karena target utama NTB Capital adalah menarik investor internasional, pembentukan badan usaha ini tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Investor asing selalu mempertimbangkan aspek hulu, seperti kepastian perizinan dan kepastian berusaha, sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Izzudin Mahili menjelaskan bahwa Pemprov NTB saat ini menggunakan konsultan yang sesuai dengan target pasar internasional untuk menyusun kajian bisnis dan kelembagaan. Investor internasional cenderung memberikan kepercayaan lebih tinggi terhadap hasil kajian yang berasal dari lembaga internasional terkemuka.

NTB Capital Sebagai Fasilitator Utama

NTB Capital diharapkan menjadi satu pintu bagi investor untuk berinteraksi dengan pemerintah. Melalui struktur ini, investor tidak lagi harus berhadapan dengan berbagai instansi atau pihak berbeda secara terpisah.

NTB Capital akan memfasilitasi seluruh kebutuhan investor, mulai dari proses perizinan hingga penempatan modal agar mereka dapat langsung berinvestasi di NTB. Kemenkumham dan Kemendagri telah mengapresiasi inisiatif Gubernur NTB ini dan meminta agar prosesnya dipercepat agar dapat dijadikan model nasional.