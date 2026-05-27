Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gelar Salat Idul Adha, Trend Topic di Medsos Elon Musk

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026). Ulang tahun Selamat Hari Raya Idul Adha sudah mulai meramaikan lini masa X dan menjadi trending topic di medsos milik Elon Musk. Tak hanya Selamat Hari Raya Idul Adha, kata kunci lainnya yang berhubungan dengan Idul Adha, seperti Eid Mubarak, Minal, Nabi Ibrahim, Quran, Ismail pun trending topic di Indonesia. Kebanyakan dari warganet saling mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Guyonan atau meme seputar Idul Adha juga ramai dibagikan oleh warganet.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026). Ulang tahun Selamat Hari Raya Idul Adha sudah mulai meramaikan lini masa X dan menjadi trending topic di medsos milik Elon Musk.

Tak hanya Selamat Hari Raya Idul Adha, kata kunci lainnya yang berhubungan dengan Idul Adha, seperti Eid Mubarak, Minal, Nabi Ibrahim, Quran, Ismail pun trending topic di Indonesia. Kebanyakan dari warganet saling mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Guyonan atau meme seputar Idul Adha juga ramai dibagikan oleh warganet. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional Ruas Trans Jawa untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pengendara pada periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa optimalisasi layanan ini mencakup transaksi, pengaturan lalu lintas, kesiagaan petugas, hingga pemantauan kondisi di lapangan secara. Guna mendukung kelancaran arus kendaraan di gerbang tol utama, pihak pengelola menyiagakan 17 gardu transaksi ke arah Palimanan dan 13 gardu ke arah Jakarta. PT JTT juga menyiagakan puluhan armada layanan lalu lintas yang dipastikan beroperasi selama 24 jam penuh.

Manajemen menurunkan 31 unit kendaraan derek, tujuh unit ambulans, enam unit kendaraan penyelamat (rescue), 17 unit Patroli Jalan Raya (PJR), serta 19 unit Mobile Customer Service. Pemantauan kondisi pergerakan kendaraan dilakukan secara langsung melalui kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan pusat pengendalian informasi, serta didukung papan informasi digital (Dynamic Message Sign) untuk memberikan rincian situasi terkini kepada pengendara. PT JTT terus memperkuat koordinasi dengan pihak Kepolisian dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk mengantisipasi potensi kemacetan.

Ria mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan matang, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, dan memeriksa kecukupan saldo uang elektronik. Pengguna jalan juga diminta memanfaatkan aplikasi Travoy atau pusat panggilan di nomor 14080 untuk memantau rute perjalanan mereka





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Salat Idul Adha Trend Topic Medsos Milik Elon Musk Ulang Tahun Selamat Hari Raya Idul Adha Kata Kunci Lainnya Eid Mubarak Minal Nabi Ibrahim Quran Ismail PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) Kesiapan Layanan Operasional Ruas Trans Jawa Penyiapan Armada Layanan Lalu Lintas Penyiapan Petugas Operasional Penyiapan Gerbang Transaksi Penyiapan Papan Informasi Digital Pemantauan Kondisi Pergerakan Kendaraan Kesiapan Gerbang Tol Utama Penyiapan Petugas Operasional Di Sejumlah Titi Penyiapan Armada Layanan Lalu Lintas Penyiapan Patroli Jalan Raya (PJR) Penyiapan Mobile Customer Service Penyiapan Ambulans Penyiapan Kendaraan Penyelamat (Rescue) Penyiapan Rekayasa Lalu Lintas Secara Situasio Penyiapan Pemantauan Kondisi Di Lapangan Secar Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemeriksaan Kecukupan Saldo Uang Ele Penyiapan Pemantauan Rute Perjalanan Penyiapan Pemantauan Kondisi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pemantauan Situasi Terkini Penyiapan Pem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perbedaan Takbir Idul Adha dan Idul Fitri: Durasi, Waktu, dan HukumnyaSimak ulasan lengkap mengenai perbedaan takbir kedua hari raya tersebut di bawah ini.

Read more »

DLH DKI imbau warga terapkan Eco Qurban saat Idul AdhaDinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip Eco Qurban pada Idul Adha 1446 Hijriah.Kepala ...

Read more »

Acha Septriasa rayakan Idul Adha bersama sanak saudara di JakartaAktris Acha Septriasa merayakan hari besar Idul Adha tahun ini dengan bekerja dan berjauhan dengan sang putri serta orang tua, meski demikian ia berencana ...

Read more »

Sama-Sama Hari Raya: Mengapa Idul Fitri & Idul Adha Terasa Berbeda?Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha menjadi dua perayaan terbesar bagi umat Muslim di Indonesia.

Read more »