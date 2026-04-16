Pemerintah Prabowo Pertahankan Harga BBM, Stabilitas Terjaga Hingga April 2026

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan strategis untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik bersubsidi maupun non-subsidi, per tanggal 1 April 2026. Kebijakan ini mencakup seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia, baik milik PT Pertamina (Persero) maupun badan usaha swasta. Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli.

Keputusan ini tidak hanya berlaku untuk SPBU yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero), namun juga secara tegas diikuti oleh SPBU milik badan usaha swasta. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah memberikan sinyal kuat terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa setelah melalui pembahasan mendalam bersama PT Pertamina (Persero) dan perwakilan SPBU swasta, diputuskan untuk tidak ada penyesuaian harga BBM subsidi. 'Kami sampaikan terkait penyesuaian harga. Kami sampaikan perintah Pak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, flat pakai harga sekarang,' ungkapnya dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu.

Beliau juga menambahkan, untuk BBM non-subsidi, masih terus dilakukan pembahasan intensif dengan tim Pertamina serta SPBU swasta lainnya. 'Untuk BBM non subsidi, kami dengan tim Pertamina maupun SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai, itu kapan? tunggu dulu, artinya belum ada penyesuaian harga, masih tetap sama,' tegasnya. Menteri Bahlil juga menekankan pentingnya masyarakat untuk berpegang pada informasi resmi dari pemerintah demi menjaga stabilitas. Beliau berpesan, 'Saya minta masyarakat info yang dipegang itu dari pemerintah, selain itu saya mohon kita lebih cerdas mengelola info. Tujuannya agar tetap stabil.' Imbauan ini penting mengingat seringkali terjadi simpang siur informasi yang dapat menimbulkan keresahan di publik.

Fakta di lapangan pada tanggal 1 April 2026 dan hari-hari setelahnya mengkonfirmasi pernyataan pemerintah. Hingga Kamis, 2 April 2026, pantauan di seluruh SPBU di Indonesia menunjukkan bahwa harga BBM masih sama seperti yang berlaku pada periode Maret 2026. Secara tradisional, perubahan harga BBM non-subsidi biasanya terjadi pada tanggal 1 setiap bulannya, namun kali ini kebijakan menahan harga tetap berlaku. Di SPBU Pertamina wilayah Jakarta dan sekitarnya, misalnya, harga BBM jenis RON 92 atau yang dikenal sebagai Pertamax, tetap dipatok pada angka Rp 12.300 per liter, sama seperti bulan sebelumnya.

Demikian pula, Pertamax Green atau RON 95 terpantau di harga Rp 12.900 per liter, Pertamax Turbo di Rp 13.100 per liter, Dexlite di Rp 14.200 per liter, dan Pertamina Dex di Rp 14.500 per liter. Bahkan, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi yang telah stabil sejak 3 September 2022, masing-masing Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter, tidak mengalami perubahan sama sekali. Menariknya, kebijakan ini juga diadopsi oleh SPBU swasta. Pantauan di SPBU BP-AKR dan PT Vivo Energy Indonesia pada 1 April 2026 menunjukkan harga yang sama dengan periode sebelumnya.

Meskipun demikian, SPBU Shell dilaporkan tidak menjual BBM karena stok yang kosong, dengan keterangan di situs web resmi mereka menyatakan, 'Produk bahan bakar minyak (BBM) Shell saat ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.' Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti Ciater dan Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan, di mana SPBU Vivo dan Shell tidak menjual BBM atau mengalami kekosongan stok. Sementara itu, SPBU BP di wilayah tersebut terpantau hanya menjual BBM BP 92 dengan harga yang sama, Rp 12.390 per liter.

Data ini menggarisbawahi bahwa upaya stabilisasi harga BBM oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menciptakan prediktabilitas bagi konsumen, meskipun tantangan pasokan dari beberapa pemain swasta masih perlu dicermati lebih lanjut. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan stabilnya harga BBM, inflasi dapat terkendali, biaya operasional pelaku usaha menjadi lebih terprediksi, dan daya beli masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga energi.

Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tahun-tahun awal masa jabatannya. Masyarakat pun dihimbau untuk terus mengonsumsi BBM secara bijak dan tidak melakukan penimbunan untuk menjaga ketersediaan pasokan di seluruh negeri. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan domestik untuk memastikan kebijakan ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya koordinasi yang terus-menerus dengan badan usaha migas, baik BUMN maupun swasta, akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini ke depan. Adanya keseragaman harga di sebagian besar SPBU menunjukkan sinyal positif bahwa kebijakan pemerintah diterima dan dijalankan oleh mayoritas pelaku usaha. Masa mendatang akan menjadi pembuktian efektivitas kebijakan ini dalam menghadapi dinamika pasar energi yang terus berubah.





