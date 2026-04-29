Pemerintah Pertimbangkan Peran Perusahaan dalam Pendanaan dan Perluasan Program Magang Nasional 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengkaji usulan keterlibatan perusahaan dalam pendanaan uang saku peserta Magang Nasional dan memperluas kuota serta kriteria peserta untuk program tahun 2026. Pemerintah juga berupaya pemerataan program magang di seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan beberapa perubahan signifikan dalam program Magang Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Usulan-usulan ini dilontarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, saat menutup program Magang Nasional Batch I beberapa waktu lalu, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Salah satu poin utama yang sedang dikaji adalah kemungkinan melibatkan perusahaan secara lebih aktif dalam pendanaan program, khususnya terkait dengan pemberian uang saku kepada peserta magang. Saat ini, sumber dana uang saku sepenuhnya berasal dari kas negara, namun Menaker Yassierli mengusulkan agar perusahaan turut berkontribusi sebagian, meskipun tidak secara dominan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap keberhasilan program magang dan memastikan peserta mendapatkan dukungan finansial yang memadai selama masa magang.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi kriteria peserta magang, membuka kemungkinan untuk memperluas cakupan peserta tidak hanya terbatas pada lulusan Diploma 3 (D3) atau Sarjana (S1). Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada berbagai kalangan untuk mengikuti program magang dan meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menjelaskan bahwa usulan-usulan ini masih dalam tahap penjajakan dan belum ditetapkan sebagai kewajiban.

Pemerintah sedang menganalisis berbagai kemungkinan dan mempertimbangkan dampak dari setiap perubahan yang diusulkan. Ia menekankan bahwa keputusan akhir akan diambil setelah mempertimbangkan secara matang semua aspek, termasuk potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul. Dalam konteks program Magang Nasional 2026, Kemnaker telah mengajukan penambahan kuota peserta menjadi 150.000 orang, meningkat 50% dari kuota tahun 2025 yang mencapai 100.000 orang.

Peningkatan kuota ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program magang dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Selain peningkatan kuota, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas program magang dengan mendorong perusahaan untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta magang setelah menyelesaikan program. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta magang di pasar kerja dan memberikan pengakuan atas keterampilan yang telah mereka peroleh selama masa magang.

Menaker Yassierli juga menekankan pentingnya komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi yang jelas sejak awal program, termasuk kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program. Lebih lanjut, Menaker Yassierli menyampaikan harapannya agar program Magang Nasional dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ia menginginkan agar putra-putri daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi di daerah mereka masing-masing melalui program magang.

Hal ini menjadi salah satu poin evaluasi penting yang dilakukan oleh Kemnaker setelah menjalankan program Magang Nasional sebelumnya. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan program magang secara lebih merata ke berbagai daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Keberhasilan program magang di tahun 2025, di mana banyak perusahaan secara intens memberikan pekerjaan kepada peserta magang dan menunjukkan peningkatan progres yang signifikan, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas program Magang Nasional di tahun-tahun mendatang. Pemerintah juga berharap agar program magang dapat menjadi jembatan yang efektif antara dunia pendidikan dan dunia industri, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menkeu Optimistis Ekonomi Nasional Tumbuh di Atas 5,5 Persen pada Semester I-2026Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5,5 persen pada paruh pertama tahun 2026, didukung oleh upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi dan reformasi di Kementerian Keuangan.

Read more »

Tanggal Merah Mei 2026, 4 Libur Nasional, 2 Cuti Bersama, dan 3 Long WeekendMei 2026 punya 4 libur nasional, 2 cuti bersama, dan 3 long weekend. Simak daftar lengkap tanggal merah dan jadwal liburnya.

Read more »

Menkeu Optimistis Ekonomi Nasional Kuat di Awal 2026Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai di atas 5,5 persen pada semester pertama 2026, didukung oleh persiapan fondasi ekonomi yang kuat dan reformasi di Kementerian Keuangan.

Read more »

HP Lipat iPhone Ultra Disebut bakal Meluncur September 2026, Ini Bocoran DesainnyaiPhone Ultra disebut siap diperkenalkan di ajang tahunan Apple pada musim gugur 2026 (September 2026).

Read more »

BIB Kemenag 2026 Buka Pendaftaran Jalur Akselerasi, Integrasi S1-S3Kementerian Agama (Kemenag) Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) 2026 jalur gelar akselerasi 2026

Read more »

Kuota Magang Nasional 2026 Ditambah 50%Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengumumkan kuota peserta Magang Nasional 2026 akan dinaikkan menjadi 150 ribu, naik 50% dari tahun sebelumnya. Program ini masih dalam tahap evaluasi setelah pelaksanaan 2025, termasuk proses sertifikasi oleh BNSP. Mekanisme pendaftaran akan tetap sama, dimulai dari perusahaan penyelenggara hingga seleksi peserta. Menteri Ketenagakerjaan telah melaporkan hasil positif dari Batch I 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan animo tinggi dari lulusan dan perusahaan.

Read more »