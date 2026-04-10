Pemerintah Pertimbangkan Insentif Motor Listrik dan Mobil Listrik: Menkeu Buka Peluang Kebijakan Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan rencana pemberian insentif fiskal untuk pembelian motor listrik dan mobil listrik. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan dengan Menteri Perindustrian. Pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penerimaan negara dan defisit APBN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan adanya kemungkinan kebijakan baru berupa insentif fiskal untuk pembelian motor listrik dalam waktu dekat. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan intensif dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Purbaya menyampaikan bahwa rencana pemberian insentif untuk motor listrik baru sedang dalam kajian mendalam, sementara insentif untuk motor listrik lama berada di luar wewenangnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pemberian insentif untuk mobil listrik, dengan diskusi yang sedang berlangsung bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Diskusi dengan Gaikindo bertujuan untuk membahas bentuk insentif yang paling efektif dalam mendorong transisi menuju kendaraan listrik dan hybrid di Indonesia. Purbaya berencana menghadiri pameran otomotif atas undangan Gaikindo sebagai bagian dari kelanjutan diskusi tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik.\Sebelumnya, pemerintah telah menggulirkan subsidi untuk motor listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023. Namun, kebijakan tersebut berakhir pada Desember 2024 dan tidak diperpanjang. Hal ini berarti masyarakat tidak lagi menerima bantuan pembelian motor listrik sepanjang tahun 2025 dan awal 2026. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sempat menyatakan bahwa insentif tidak akan diberikan tahun ini, melanjutkan kebijakan penghentian sebelumnya. Namun, sinyal terbaru dari Kementerian Keuangan membuka peluang untuk menghidupkan kembali kebijakan insentif dengan skema baru. Pemerintah menghadapi tantangan serius dalam merumuskan kebijakan insentif. Purbaya menekankan pentingnya perhitungan cermat terhadap dampak kebijakan tersebut, terutama karena potensi dampaknya terhadap penerimaan negara dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertimbangan ini menjadi krusial di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan beban subsidi energi dan memicu kebutuhan anggaran yang lebih besar.





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

