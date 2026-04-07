Pemerintah Pertahankan Harga BBM Subsidi Hingga Akhir 2026 dan Kaji Pemotongan Gaji Pejabat

Menteri Keuangan mengumumkan kebijakan pemerintah terkait harga BBM subsidi yang tidak akan naik hingga akhir 2026. Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan wacana pemotongan gaji pejabat negara untuk meningkatkan efisiensi anggaran, menunggu arahan Presiden.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan pers terkait kebijakan transportasi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan global.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama dalam sektor transportasi yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi sehari-hari. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.\Selain itu, Menteri Keuangan juga mengumumkan bahwa pemerintah masih dalam tahap kajian mendalam mengenai wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran. Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa wacana ini mencakup pemotongan gaji pejabat negara, termasuk para menteri, namun masih dalam tahap pembahasan awal dan belum ada keputusan final yang diambil. Keputusan akhir mengenai kebijakan ini akan sangat bergantung pada arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan menekankan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang berdampak luas, termasuk potensi pemotongan gaji pejabat. Pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan tetap menjaga kinerja pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Purbaya juga menambahkan bahwa jika kebijakan ini disetujui, potensi pemotongan gaji diperkirakan bisa mencapai sekitar 25 persen, meskipun angka tersebut masih bersifat asumsi dan akan disesuaikan berdasarkan hasil kajian yang lebih mendalam.\Wacana pemotongan gaji pejabat ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung tentang langkah pemerintah Pakistan dalam merespons dampak perang Iran dan AS-Israel dalam Sidang Kabinet Paripurna. Prabowo mencontohkan langkah Pakistan yang melakukan pengurangan gaji bagi pejabat, anggota kabinet, dan anggota DPR, di mana penghematan tersebut dikumpulkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan. Diskusi mengenai pemotongan gaji ini juga mendapatkan respons beragam dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan DPR. Beberapa fraksi di DPR memberikan dukungan terhadap wacana ini, sementara yang lain masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Langkah efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat





