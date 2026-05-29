Pemerintah Perpanjang Distribusi Bantuan Pangan, Bulog Optimalkan Penyaluran Hingga Juni 2026

Perum Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi hingga Juni 2026. Direktur Utama Bulog menyambut positif perpanjangan ini karena masih banyak bantuan yang belum tersalurkan. Hingga 29 Mei 2026, realisasi bantuan mencapai 47 persen dari target 33,2 juta penerima manfaat. Ketersediaan stok beras pemerintah aman dengan cadangan 5,3 juta ton. Perpanjangan waktu diharapkan meningkatkan realisasi penyaluran menjadi 100 persen dan mendukung stabilisasi harga pangan.

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi hingga Juni 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyambut positif perpanjangan waktu tersebut karena masih banyak bantuan yang belum tersalurkan. Ia menyampaikan hal ini di sela kegiatan pemotongan hewan kurban di Jakarta. Sebelumnya, Bulog diberi tenggat hingga 31 Mei 2026 untuk menyalurkan bantuan alokasi Februari-Maret. Dengan adanya perpanjangan, realisasi penyaluran diharapkan mencapai 100 persen sehingga target penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal.

Rizal memastikan ketersediaan stok beras pemerintah aman karena saat ini Bulog mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 5,3 juta ton. Stok tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Hingga 29 Mei 2026, realisasi bantuan pangan telah mencapai 47 persen dari target 33,2 juta penerima manfaat, dengan penyaluran 308 ribu ton beras dan 62 ribu ton Minyakita.

Keterlambatan penyaluran sebelumnya disebabkan faktor administratif yang baru diterima pada akhir Maret 2026, bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi ini membutuhkan penyesuaian distribusi, dan Bulog memprioritaskan kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, keterbatasan pasokan minyak goreng mencapai 35 persen dari skema Domestic Market Obligation (DMO) Kementerian Perdagangan membuat distribusi saat itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Ke depan, Bulog akan mempercepat penyaluran bantuan pangan sesuai arahan pemerintah dengan memastikan distribusi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyatakan tenggat penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 diperpanjang hingga Juni 2026. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa perpanjangan ini merupakan salah satu instrumen stabilisasi harga. Bapanas bersama Bulog berkomitmen untuk mendistribusikan bantuan pangan secara tepat waktu dan merata kepada masyarakat penerima manfaat.

Program bantuan pangan ini diharapkan mampu mendukung stabilitas harga pangan, khususnya komoditas minyak goreng, serta membantu masyarakat yang membutuhkan





