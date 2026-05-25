Pemerintah Perpanjang Bea Masuk Pengamanan untuk Benang Sintetik, Tarif Turun Signifikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perpanjangan BMTP pada produk benang serat stapel sintetik dan artifisial kecuali benang jahit melalui PMK 37/2026, dengan tarif baru Rp 324/kg tahun pertama dan Rp 308/kg tahun kedua, serta pengecualian 123 negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam presentasinya pada Jogja Financial Festival 2026 yang digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta, secara resmi mengumumkan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk produk benang berbasis serat stapel sintetik dan artifisial, kecuali benang jahit.

Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 22 Mei 2026, menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 46 Tahun 2023. Penetapan kembali BMTP ini bertujuan memberikan ruang bagi industri tekstil dalam negeri untuk menyesuaikan diri secara struktural, mengingat kebutuhan waktu tambahan dalam memodifikasi rantai pasokan, meningkatkan kapasitas produksi domestik, serta mengurangi ketergantungan pada impor barang mentah yang belum sepenuhnya diproses di dalam negeri.

Menurut pertimbangan dalam bagian menimbang PMK 37/2026, industri lokal masih memerlukan dukungan kebijakan untuk menutup kesenjangan kompetitif dengan produsen luar negeri, terutama dalam segmen benang hasil olahan serat stapel sintetik dan artifisial yang tidak termasuk kategori benang jahit. Dengan menahan masuknya produk-produk tersebut melalui BMTP, diharapkan produsen nasional dapat meningkatkan investasi pada teknologi produksi benang, memperkuat kualitas bahan baku, dan memperluas pasar domestik sebelum bersaing secara terbuka di pasar internasional.

Kebijakan ini juga mencakup tarif khusus yang lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya, sebagai insentif bagi importir yang masih membutuhkan pasokan sementara sambil menunggu ketersediaan produk lokal. PMK 37/2026 mengatur secara rinci tarif BMTP yang dikenakan pada kode tarif bea masuk 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00. Untuk periode pertama, yakni 22 Mei 2026 hingga 21 Mei 2027, tarif BMTP ditetapkan sebesar Rp 324 per kilogram.

Pada periode kedua, yaitu 22 Mei 2027 hingga 21 Mei 2028, tarifnya akan turun menjadi Rp 308 per kilogram. Kebijakan ini merupakan penurunan signifikan dibandingkan tarif yang berlaku pada PMK 46/2023, yang sebelumnya menetapkan tarif sebesar Rp 766 per kilogram untuk tahun pertama, Rp 553 per kilogram untuk tahun kedua, dan Rp 340 per kilogram untuk tahun ketiga.

Penurunan tarif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya bagi importir yang masih mengandalkan pasokan benang asing, sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah bersedia menyesuaikan kebijakan secara dinamis berdasarkan perkembangan industri domestik. Pengenaan BMTP ini berlaku untuk seluruh produk benang kecuali benang jahit yang berasal dari semua negara, kecuali 123 negara yang secara khusus dikecualikan dalam lampiran PMK tersebut.

Daftar negara exempt ini mencerminkan pertimbangan persetujuan perdagangan multilateral serta perjanjian bilateral yang telah dirundingkan pemerintah, memastikan tidak ada benturan dengan komitmen internasional Indonesia. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat basis produksi tekstil nasional, serta menurunkan defisit impor di sektor bahan mentah tekstil dalam jangka menengah hingga panjang





