Pemerintah Perluas Sekolah Unggul Garuda dan Rencana Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Pendidikan

Pemerintah Indonesia memperluas program Sekolah Unggul Garuda untuk mengembangkan talenta unggul dengan fokus STEM dan merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat berasrama untuk pendidikan gratis anak miskin, yang dikelola Kementerian Sosial dengan kolaborasi Kemendikdasmen. Kedua program ini menuai kritik terkait prioritas anggaran, pemerataan, dan kejelasan status sekolah rakyat.

Pemerintah Indonesia melanjutkan pengembangan program pendidikan unggulan dengan memperluas Sekolah Unggul Garuda dan merencanakan Sekolah Rakyat untuk mencapai pemerataan kualitas. Pada tahun ajaran 2026/2027, tambahan 30 SMA dan sederajat membuat total Sekolah Unggul Garuda semakin mendekati target 100 sekolah.

Program ini terdiri dari dua skema: Sekolah Unggul Garuda Baru (sekolah baru) dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi (skema transformasi sekolah yang sudah punya rekam jejak prestasi akademik kuat). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebutkan bahwa dari target 100 sekolah, 20 merupakan sekolah baru dan 80 hasil transformasi. Hingga 2026, empat sekolah baru disiapkan di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara, sementara sekolah transformasi bertambah dari 12 pada 2025 menjadi 42.

Fokus program adalah penguatan bidang STEM (science, technology, engineering, mathematics) agar lulusan mampu bersaing masuk perguruan tinggi terbaik dunia. Meski bertujuan meningkatkan kualitas SDM, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mengingatkan adanya konsekuensi terkait prioritas anggaran. Ia menekankan pentingnya akselerasi peningkatan mutu pendidikan yang inklusif bagi semua lapisan sosial, termasuk kesejahteraan guru dan keberpihakan anggaran pada pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah mengajukan tambahan anggaran APBN 2026 sekitar Rp 1,07 triliun untuk mendukung program ini.

Wakil Mendiktisaintek Stella Christie memastikan kesiapan SMA Unggul Garuda Baru, termasuk di Konawe Selatan, yang siap menerima siswa dengan beasiswa penuh. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan agar daerah di luar pusat pertumbuhan nasional mendapat akses setara. Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat secara masif untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya miskin ekstrem.

Program ini dijalankan Kementerian Sosial atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang berbentuk asrama agar selain pendidikan, kebutuhan gizi siswa juga terjamin dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Meski dikelola Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terlibat dalam proses pembelajaran. Menteri Abdul Mu'ti menyatakan kolaborasi ini penting untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama bagi anak kurang mampu yang belum tertampung melalui jalur PPDB.

Sukarelawan pendidikan disiapkan untuk mendukung daerah terpencil yang belum memungkinkan pembangunan sekolah formal. Dukungan datang dari parlemen: Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai Sekolah Rakyat dapat memperkuat pemerataan pendidikan dan melengkapi keberadaan Sekolah Unggulan Garuda tanpa saling bersaing. Namun, ia menyarankan pemanfaatan gedung sekolah yang sudah ada agar program berjalan cepat dan efisien tanpa beban anggaran besar, dengan tetap menjamin kualitas dan profesionalisme guru. Beberapa akademisi dan pegiat pendidikan mengingatkan perlunya pematangan konsep.

Guru Besar UPI Cecep Darmawan menekankan kejelasan status sekolah rakyat-apakah formal, nonformal, atau alternatif-serta kewajiban pemerintah tetap memperluas daya tampung sekolah formal. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai penamaan "Sekolah Rakyat" berpotensi menimbulkan salah tafsir historis dan meminta pemerintah menjelaskan konsepnya agar tidak dianggap mundur dari amanat pemerataan pendidikan dalam UUD 1945.

Pemerintah pusat menggagas berbagai sekolah unggulan di daerah dengan membagi kewenangan ke sejumlah kementerian: Sekolah Rakyat berasrama (Kemensos), Sekolah Garuda berasrama bidang STEM (Kemendiktisaintek), dan Sekolah Terintegrasi nonasrama (Kemendikdasmen) di setiap kecamatan covering PAUD hingga SMA/SMK dalam satu sistem berkelanjutan. Praktisi pendidikan Eka Simanjuntak menilai kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo Subianto perlu terus diawasi secara terbuka dan akademis agar tetap sejalan dengan tujuan pemerataan dan keadilan pendidikan.

Ia mendukung pendirian sekolah unggulan sebagai solusi cepat meningkatkan kualitas SDM, tetapi harus diimbangi dengan perbaikan sekolah lama. Tanpa itu, kebijakan berisiko menggeser fokus dari pemerataan mutu menuju seleksi dan diferensiasi siswa





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