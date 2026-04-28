Pemerintah Perluas Pembangunan SPBUN untuk Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Menteri Koperasi meresmikan SPBUN KNTI di Aceh Selatan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas pembangunan SPBUN di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menekan biaya operasional nelayan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Selasa, 28 April 2026, pukul 17:43 WIB, Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan ( SPBUN ) yang dikelola oleh Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan.

Peresmian ini menandai komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Pemerintah secara tegas menyatakan akan terus memperluas pembangunan SPBUN di berbagai wilayah pesisir, dengan tujuan utama menekan biaya operasional para nelayan saat melaut dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup mereka. SPBUN berbasis koperasi dipandang sebagai instrumen strategis yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Menteri Ferry Juliantono menjelaskan bahwa SPBUN bukan hanya sekadar mempermudah akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dan mendalam terhadap tatanan ekonomi di wilayah pesisir. Ia meyakini bahwa keberadaan SPBUN dapat mengubah kondisi yang sebelumnya kurang menguntungkan bagi nelayan menjadi lebih baik, memberikan mereka kesempatan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengembangkan usaha mereka.

Lebih lanjut, Menteri Ferry menekankan bahwa SPBUN akan mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas pembangunan SPBUN, terutama di wilayah-wilayah pesisir yang tingkat kesejahteraan nelayannya masih rendah, sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan ini.

Menteri Koperasi juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa dan penopang distribusi kebutuhan pokok serta hasil produksi masyarakat. Sinergi ini diwujudkan melalui model pengembangan SPBUN yang terintegrasi dalam ekosistem Kopdes, yang menurutnya akan direplikasi di berbagai daerah. Model integrasi ini diharapkan dapat menciptakan efek domino positif, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan efisiensi dalam distribusi bahan bakar serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat pesisir.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menambahkan bahwa peresmian SPBUN di Aceh Selatan merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi nelayan. Ia menjelaskan bahwa SPBUN hadir untuk menurunkan biaya operasional dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Dengan akses BBM yang lebih mudah dan terjangkau, nelayan dapat mengurangi pengeluaran mereka dan meningkatkan keuntungan mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Pemerintah menyadari bahwa kelompok masyarakat nelayan di pesisir merupakan kelompok yang relatif miskin dan membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan yang komprehensif kepada nelayan, termasuk melalui pembangunan SPBUN, program pelatihan, dan bantuan modal usaha. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyambut baik peresmian SPBUN di wilayahnya dan menyatakan bahwa daerahnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.

Aceh Selatan memiliki 71 desa pesisir dan sekitar 7.000 nelayan, yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, Bupati Mirwan MS menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar kesejahteraan nelayan dapat terus meningkat. Ia berharap bahwa SPBUN dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan daya saing produk-produk kelautan dan perikanan Aceh Selatan di pasar nasional dan internasional.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peresmian SPBUN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di laut, mandiri di bidang ekonomi, dan berkeadilan sosial. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya SPBUN, nelayan dapat lebih fokus pada kegiatan melaut dan meningkatkan produktivitas mereka, tanpa harus khawatir lagi tentang akses terhadap bahan bakar yang terjangkau dan berkualitas.

Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional, serta meningkatkan ketahanan pangan Indonesia





