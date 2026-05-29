Pemerintah Perlu Regulasi Tambahan untuk Impor Minyak Rusia, Pertamina Waspada Obligasi Global

Wakil Menteri ESDM meninjau kesiapan Satgas Natal dan Tahun Baru sambil mengungkap aturan baru yang membuka ruang bagi BLU untuk impor energi. Kementerian ESDM mencari skema ideal mengimpor minyak Rusia agar tidak melanggar obligasi global Pertamina.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung melakukan peninjauan kesiapan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Rest Area KM 57 Karawang serta Fuel Terminal Cikampek, Jawa Barat.

Tujuan kunjungan adalah untuk memastikan ketersediaan energi dan kelancaran layanan selama libur akhir tahun. Peninjauan ini didokumentasikan oleh Pertamina. Dalam konteks regulasi, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk ketahanan energi nasional.

Peraturan ini membuka ruang bagi Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi untuk melakukan pengadaan impor, di samping Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina yang selama ini telah menjadi pelaku utama impor energi. Wakil Menteri Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 4 Perpres 26/2026, BLU dapat melakukan impor melalui skema kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok luar negeri. BLU yang akan dimaksimalkan termasuk Lemigas.

Selain itu, peraturan juga memungkinkan pengadaan di luar kerja sama untuk cadangan penyangga atau operasional, tercantum dalam Pasal 4 ayat (6) dan (7). Lebih lanjut, Pasal 5 memberikan fleksibilitas bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan impor dalam kondisi mendesak meski terjadi perbedaan harga, dengan penentuan keadaan mendesak berada di bawah wewenang Menteri ESDM. Aspek lain yang diangkat adalah kebutuhan regulasi tambahan dan skema impor khusus untuk minyak mentah Rusia.

Pertamina, sebagai BUMN yang menggunakan obligasi global, harus menghindari pelanggaran terhadap ketentuan obligasi tersebut. Untuk mengakomodasi hal tersebut, Kementerian ESDM harus menyusun skema ideal guna mengimpor minyak dari Rusia. Langkah ini adalah bagian dari komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilaksanakan bertahap hingga akhir 2026, sebagai hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Jumlah komitmen ini signifikan dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional





