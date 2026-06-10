Pemerintah Perkuat Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Melalui Dua Peraturan Pemerintah Baru

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan retensi devisa, mempertahankan stabilitas sistem keuangan, meningkatkan nilai tambah pengelolaan SDA, serta memperkuat pengaturan ekspor nasional. Aturan utama mencakup kewajiban eksportir SDA untuk menempatkan seluruh DHE SDA ke Rekening Khusus dalam Sistem Keuangan Indonesia di bank BUMN dengan persyaratan retensi minimal 30 persen selama tiga bulan untuk migas dan 100 persen selama dua belas bulan untuk nonmigas. Pemerintah juga membatasi konversi devisa ke rupiah maksimal 50 persen dan memberi fleksibilitas bagi eksportir yang terafiliasi dengan negara yang memiliki perjanjian bilateral. Untuk ekspor komoditas SDA strategis-batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy-dilaksanakan melalui BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) dengan transisi dua tahap hingga penuhnya pada 1 Januari 2027. Bea Cukai akan mendukung implementasi melalui sistem layanan dan pengawasan digital yang terintegrasi.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua Peraturan Pemerungan (PP) pada tahun 2026, yakni PP Nomor 21 tahun 2026 tentang Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ( DHE SDA ) dan PP Nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis.

Kebijakan ini adalah bagian dari strategi penguatan tata kelola ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan retensi devisa, mempertahankan stabilitas sistem keuangan, meningkatkan nilai tambah pengelolaan SDA, serta memperkuat pengaturan ekspor. Sebagai otoritas bea cukai, Badan sendiri akan memberikan dukungan penuh dalam implementasi kebijakan ini melalui fungsi pelayanan dan pengawasan, khususnya di bidang ekspor.

Kebijakan DHE SDA mewajibkan pelaku ekspor SDA, termasuk di bidang migas dan nonmigas, untuk memasukkan seluruh dana devisa hasil ekspor mereka ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA yang disimpan di bank-badan usaha milik negara (BUMN). Aturan retensi devisa ini mensyaratkan minimal 30 persen dari DHE SDA disimpan selama tiga bulan untuk sektor migas, dan 100 persen selama dua belas bulan untuk sektor nonmigas.

Selain itu, untuk menjaga optimalisasi pengelolaan devisa, pemerintah membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah hanya maksimal 50 persen, berbeda dari kebijakan sebelumnya yang mengizinkan konversi 100 persen. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas khusus bagi eksportir yang terafiliasi dengan negara yang memiliki perjanjian bilateral atau kesepahaman dengan Indonesia. Bagi sektor pertambangan, DHE SDA tetap wajib ditempatkan minimal 30 persen selama tiga bulan, namun dapat ditempatkan di bank di luar BUMN.

Penegasan berbagai ketentuan mengenai pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA diatur dengan jelas untuk memberikan kepastian regulasi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memastikan keberlangsungan bisnis bagi pelaku usaha. Dalam kebijakan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, pemerintah menetapkan tiga komoditas utama yang termasuk dalam skema baru: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Mekanisme baru ini mensyaratkan bahwa seluruh ekspor komoditas tersebut harus dilakukan melalui badan usaha milik negara yang ditunjuk sebagai BUMN ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Penerapan kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap untuk memberikan masa transisi bagi pelaku ekspor dan pembeli luar negeri. Pada Tahap I (Masa Transisi), yang berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026, pelaku usaha masih dapat melakukan transaksi ekspor dengan pembeli di luar negeri, namun wajib melaporkan dan menyerahkan dokumen ekspor ke BUMN Ekspor.

Pada Tahap II (Masa Implementasi), yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, BUMN Ekspor akan menjadi pelaksana utama ekspor, mencakup seluruh proses mulai dari penyusunan kontrak, pengiriman barang, hingga penerimaan pembayaran. Pemerintah menetapkan skema bertahap ini untuk memberi waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi. Bagian Bea Cukai telah mengklaim memiliki sistem digital berbasis teknologi, seperti Customs Excise Information System and Automation (CEISA), yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sistem demi memastikan kelancaran proses ekspor dan memperkuat tata kelola perdagangan internasional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru ini





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