Pemerintah Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis dengan Grading SPPG

Pemerintah Indonesia fokus meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui moratorium pembangunan SPPG baru, penerapan sistem grading, penataan ulang insentif, dan pengawasan lebih ketat untuk memastikan keamanan pangan dan efisiensi anggaran.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melanjutkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan dalam program Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Program nasional yang menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di seluruh Indonesia ini kini mengalami fokus transformasi dari kuantitas menjadi kualitas.

Seiring dengan perluasan cakupan yang telah menjangkau sekitar 63 juta penerima melalui lebih dari 28 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah mempertimbangkan untuk lebih memrioritaskan penguatan operational SPPG yang sudah berjalan ketimbang menambah unit baru. Hal ini diwujudkan dengan moratorium sementara terhadap pembangunan SPPG baru guna menata ulang jaringan yang ada sehingga sumber daya dapat diarahkan untuk peningkatan mutu layanan dan efisiensi. Penilaian grading terhadap kinerja SPPG menjadi bagian krusial dari penguatan tata kelola.

Pemerintah berencana menerapkan sistem penilaian atau kelas berdasarkan kualitas layanan yang diberikan, dikategorikan menjadi A, B, dan C. Skema insentif juga akan diperbarui dengan mengaitkan besaran ganti dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta hasil grading tersebut. Menurut pernyataan resmi, insentif yang sebelumnya mungkin tidak seragam akan menjadi lebih terukur dan proporsional, di mana SPPG dengan grade A mendapatkan kompensasi lebih tinggi dibandingkan yang grade B atau C. Tujuannya adalah menciptakan insentif yang adil dan memotivasi seluruh mitra operasional untuk terus meningkatkan standar, starting dari kondisi fasilitas, pemenuhan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga kesehatan dan kebersihan.

Peningkatan kualitas pangan yang diterima siswa dan kelompok lainnya menjadi prioritas utama setelah jaringan MBG berkembang pesat dalam beberapa bulan terakhir. Di luar itu, pengawasan terhadap aspek operasional diperketat dengan inventory dan evaluasi yang lebih ketat. BGN telah menetapkan sanksi hingga suspensi bagi ribuan SPPG yang tidak memenuhi standar, sementara Pemkot Malang contohnya melakukan pencegatan operasional dengan menguak enam dapur MBG.

Semua langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah borosnya anggaran, seperti yang diungkapkan oleh berbagai pihak, dengan penyesuaian jadwal distribusi dan pemanfaatan National Command Center MBG yang rencananya akan diluncurkan pada pertengahan Mei 2026 untuk meningkatkan sinergi dan tata kelola secara nasional. Prioritas utama BGN adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak optimal bagi masyarakat penerima manfaat, sekaligus menjaga keamanan pangan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah pengembangan MBG jelas menuju towards peningkatan kualitas dan efisiensi, meskipun penutupan sejumlah SPPG masih dalam proses evaluasi dan inventarisasi oleh otoritas terkait





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