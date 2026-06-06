Pemerintah Perkuat Sektor Persusuan Nasional untuk Program Makan Bergizi Gratis dan Generasi Emas 2045

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor persusuan nasional, meningkatkan produksi susu, dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Upaya ini bagian dari investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan populasi sapi perah, pengurangan ketergantungan impor, dan pengembangan budaya minum susu.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor persusuan nasional, meningkatkan produksi susu, dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis untuk generasi emas. Peran strategis susu dalam gizi nasional tidak hanya seputar produksi dan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Momentum peringatan Hari Susu Nusantara dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas gizi bangsa secara menyeluruh. Sudaryono, yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), berfokus pada peningkatan produksi dan konsumsi susu. Pengalaman pribadinya menguatkan keyakinan akan pentingnya memperkuat budaya minum susu di masyarakat.

Manfaat konsumsi susu memberikan dampak besar jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kecerdasan dan kekuatan fisik. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan memperbanyak populasi sapi perah. Saat ini sebagian kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan tersebut. Pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu per kapita, terutama bagi anak-anak, sejalan dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Gagasan memperkuat konsumsi susu telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo, yang sejak sebelum menjadi presiden menginisiasi Gerakan Revolusi Putih untuk mendorong pemenuhan gizi melalui konsumsi susu. Tantangan terbesar adalah keterbatasan jumlah sapi indukan, khususnya sapi perah. Meski teknologi reproduksi dan ketersediaan bibit sudah memadai, jumlah ternak hidup perlu ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah mendorong investasi swasta dan BUMN untuk mengimpor sapi perah, dengan beberapa komitmen skala ribuan hingga puluhan ribu ekor sudah berjalan.

HKTI bahkan berencana memberikan contoh dengan mengimpor sapi perah. Pengembangan sapi perah harus dilakukan di daerah dataran tinggi dengan iklim sejuk, seperti Lembang, Boyolali, Baturaden, Pasuruan, dan Blitar. Pemerintah juga meninjau pengembangan sapi perah tropis dari Brasil yang lebih adaptif terhadap iklim Indonesia. Untuk mempercepat peningkatan produksi, pemerintah membuka ruang bagi investor dalam dan luar negeri dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif.

Langkah ini bertujuan membangun ekosistem persusuan nasional yang tangguh, modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Susu Persusuan Gizi Program Makan Bergizi Gratis Indonesia Emas 2045

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kepala BGN Lakukan Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis 2026 Fokus Efisiensi AnggaranKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Fokus utama adalah meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas makanan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/2026), Nanik menegaskan perbaikan tata kelola program menjadi prioritas setelah evaluasi. BGN menyiapkan langkah strategis seperti refocusing penerima manfaat agar penyaluran anggaran tepat sasaran dan efektif.

Read more »

Kejagung Akui Sudah Lama Pelajari Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi GratisKejagung mengungkapkan bahwa pihaknya sudah lama mempelajari kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasi...

Read more »

Gubernur Luthfi: Evaluasi MBG di Jateng Perlu Libatkan Pemerintah DaerahGubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah.

Read more »

Normalisasi Penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis: Alarm yang Tidak Pernah DidengarArtikel ini mengupas masalah sistemik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diabaikan, termasuk keracunan berulang, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Menggunakan konsep normalisasi penyimpangan, penulis menjelaskan bagaimana penyimpangan kecil yang ditoleransi dapat berujung pada kegagalan besar. Kritik dan peringatan yang disampaikan media, akademisi, dan masyarakat sipil sering kali direspons defensif, sehingga menghambat perbaikan. Artikel ini menekankan perlunya desain tata kelola yang independen dan budaya kritis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Read more »